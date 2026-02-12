आरएसएफ ने मस्जिद पर की बमबारी, कुरान पढ़ रहे 2 बच्चों की मौत और 13 घायल

सूडान (Sudan) में सेना और अर्धसैनिक बल (पैरामिलिट्री) रैपिड सपोर्ट फोर्सेज़ - आरएसएफ (Rapid Support Forces - RSF) के बीच अभी भी युद्ध जारी है। 15 अप्रैल 2023 से दोनों पक्षों के बीच युद्ध चल रहा है जिसमें अब तक हज़ारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लाखों लोग युद्ध की वजह से बेघर हो चुके हैं। करोड़ों लोग खाने के संकट से जूझ रहे हैं। सूडान में आरएसएफ के लड़ाके अक्सर ही दहशत फैलाते हैं। ऐसा ही कुछ बुधवार को भी हुआ, जब आरएसएफ ने दक्षिण कोर्डोफन (South Kordofan) प्रांत के अल-रहाद (al-Rahad) शहर को निशाना बनाया।