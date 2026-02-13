‘कोई समझौता नहीं हुआ तो स्थिति बहुत दर्दनाक हो सकती है…’ Donald Trump की ईरान को कड़ी चेतावनी

आपको बता दें कि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'Truth Social' पर कहा था कि कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने ईरान के साथ बातचीत जारी रखने का समर्थन किया है ताकि समझौते की संभावना तलाशी जा सके। उन्होंने ईरान के खिलाफ अमेरिका की पूर्व कार्रवाई “ऑपरेशन मिडनाइट हैमर” का भी जिक्र किया। 21-22 जून 2025 को “ऑपरेशन मिडनाइट हैमर” के तहत अमेरिका ने ईरान के परमाणु ढांचे पर हमले किए थे, जिनमें फोर्डो, नतांज और इस्फहान स्थित तीन प्रमुख ठिकानों को निशाना बनाया गया था। ईरान ने इन हमलों की कड़ी निंदा करते हुए इन्हें अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का खुला उल्लंघन बताया था।