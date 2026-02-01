2007 में क्यों जेल गए थे रहमान? आरोप ऐसा कि देश भर में मच गई खलबली, बाहर निकलते ही इस बहाने से भागे लंदन

2001-2006 में BNP सरकार में वे 'हवा भवन' से चुनाव रणनीति बनाते थे, जिसे विवादास्पद माना जाता था। 2007 में सेना समर्थित सरकार में भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हुए, 18 महीने जेल में रहे और यातना का शिकार बताए जाते हैं। 2008 में रिहा होने के बाद लंदन चले गए, जहां 2012 में राजनीतिक शरण मिली। रिपोर्टों के मुताबिक, उनकी रिहाई राजनीति से दूर रहने की शर्त पर हुई थी। रिहा होने के बाद वे इलाज के लिए लंदन चले गए। 2018 में 2004 में हसीना की रैली पर हुए हमले की साजिश के मामले में तारिक को उनकी अनुपस्थिति में उम्रकैद की सजा सुनाई गई। BNP इसे राजनीतिक साजिश मानती है।