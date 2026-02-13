चुनाव के बाद क्या अब शेख हसीना के बांग्लादेश प्रत्यर्पण और भारत में घुसपैठ बंद होने पर डील होगी ?

Tarique Rahman: बांग्लादेश में तख्तापलट और सत्ता परिवर्तन के बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्ते एक नाजुक मोड़ पर हैं। एक तरफ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में शरण लिए हुए हैं, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश में बीएनपी (BNP) और अंतरिम सरकार का दबाव बढ़ रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चुनावों के बाद अब बनने वाली नई सरकार और भारत के बीच कोई बड़ी 'डील' होगी? क्या तारिक रहमान, शेख हसीना के प्रत्यर्पण (Sheikh Hasina Extradition) के बदले भारत को घुसपैठ रोकने की गारंटी देंगे? सवाल यह भी है कि क्या भारत प्रत्यर्पण सं​धि के कारण अब शेख हसीना का प्रत्यर्पण करने के लिए राजी (India Bangladesh Border Deal) हो जाएगा? भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता सीमा पार से होने वाली अवैध घुसपैठ है। गृह मंत्रालय (MHA) और सीमा सुरक्षा बल (BSF) के आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 5 वर्षों में हजारों घुसपैठिए पकड़े गए हैं, लेकिन यह समस्या अभी भी विकराल है।