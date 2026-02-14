Bangladesh Election Result: 1200 कत्ल, 13 रेप… संसद में ‘माननीय’ बने बैठे हैं अपराधी? रिपोर्ट देख खौल उठेगा खून

Bangladesh MPs Criminal Records: बांग्लादेश में एक बड़े सियासी भूचाल, चुनाव (Bangladesh Election 2026) और शेख हसीना के देश छोड़ कर भारत (Sheikh Hasina India) जाने के बाद, अब नई सरकार के गठन की तैयारियां चल रही हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान ()Tarique Rahman PM) की अगुवाई में नई सरकार शपथ लेने वाली है। जनता ने अवामी लीग के शासन को उखाड़ फेंका, लेकिन क्या वाकई 'निजाम' बदला है? एक ताज़ा रिपोर्ट (BNP Victory Analysis) ने जो खुलासा किया है, जिसने जश्न के माहौल में सन्नाटा घोल दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, तारिक रहमान के नेतृत्व में जो नए सांसद चुनकर आए हैं, उनमें से कई कानून के रखवाले कम और 'हिस्ट्रीशीटर' ज्यादा नजर आते हैं। नागरिक अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था 'सुजन' (SHUJAN - सुशासन के लिए नागरिक) ने नवनिर्वाचित सांसदों के हलफनामों का विश्लेषण किया है। विश्लेषण से पता चलता है कि चेहरे भले ही बदल गए हों-हसीना की जगह तारिक रहमान आ गए हों-लेकिन संसद की फितरत वही है। रिपोर्ट दावा करती है कि नवनिर्वाचित सदन में ऐसे माननीय बैठे हैं, जिनके दामन पर खून के छींटे हैं।