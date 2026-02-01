इन 7 महिलाओं की वजह से तारिक रहमान की हुई जीत! अब संसद में भी चलेगा सिक्का

Bangladesh Election Results 2026 Women Winners: बांग्लादेश के 13वें राष्ट्रीय संसदीय चुनाव के अनौपचारिक परिणामों में महिला उम्मीदवारों की भागीदारी और जीत ने ध्यान खींचा है। गुरुवार (12 फरवरी 2026) को हुए मतदान के बाद शुक्रवार को घोषित परिणामों के अनुसार, कुल 85 महिलाओं ने चुनाव लड़ा, लेकिन केवल 7 ने जीत हासिल की। बीएनपी, जो 212 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत हासिल कर सरकार बनाने जा रही है, ने 6 महिला उम्मीदवारों को जीत दिलाई। यह पार्टी के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि 20 साल बाद सत्ता में वापसी हो रही है।