13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

इन 7 महिलाओं की वजह से तारिक रहमान की हुई जीत! अब संसद में भी चलेगा सिक्का

Bangladesh Election Results 2026: बांग्लादेश के 13वें संसदीय चुनाव में कुल 85 महिला उम्मीदवारों में से 7 ने जीत हासिल की। बीएनपी (BNP) की 6 महिलाएं संसद पहुंचीं, जबकि पूर्व बीएनपी नेता बैरिस्टर रुमिन फरहाना ने ब्राह्मणबरिया-2 से इंडिपेंडेंट के रूप में जीत दर्ज की।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Feb 13, 2026

Bangladesh Election Results 2026

महिलाओं की वजह से तारिक रहमान की हुई जीत

Bangladesh Election Results 2026 Women Winners: बांग्लादेश के 13वें राष्ट्रीय संसदीय चुनाव के अनौपचारिक परिणामों में महिला उम्मीदवारों की भागीदारी और जीत ने ध्यान खींचा है। गुरुवार (12 फरवरी 2026) को हुए मतदान के बाद शुक्रवार को घोषित परिणामों के अनुसार, कुल 85 महिलाओं ने चुनाव लड़ा, लेकिन केवल 7 ने जीत हासिल की। बीएनपी, जो 212 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत हासिल कर सरकार बनाने जा रही है, ने 6 महिला उम्मीदवारों को जीत दिलाई। यह पार्टी के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि 20 साल बाद सत्ता में वापसी हो रही है।

बीएनपी की विजयी महिला उम्मीदवारें हैं:

  • अफरोजा खान रिता (मानिकगंज-3)
  • इसरात सुल्ताना एलेन भुट्टो (झालोकाठी-2)
  • तहसीना रुश्दिर लूना (सिलहेट-2)
  • शमा ओबैद (फरीदपुर-2)
  • नयाब यूसुफ कमाल (फरीदपुर-3)
  • फरजाना शर्मिन पुतुल (नाटोर-1)
  • बैरिस्टर रुमिन फरहाना (ब्राह्मणबारिया-2)

ये सभी बीएनपी के चिन्ह 'धान की बाल' पर लड़ीं और जीतीं। खासतौर पर तहसीना रुश्दिर ने सिलहेट-2 में 79,321 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की।

आरुमीन फरहाना ने निर्दलीय चुनाव जीतकर रचा इतिहास

सबसे चर्चित जीत बैरिस्टर रुमिन फरहाना की रही, जो पहले बीएनपी की कार्यकारी समिति सदस्य और महिला आरक्षित सीट से सांसद रह चुकी हैं। पार्टी से निष्कासित होने के बाद उन्होंने ब्राह्मणबरिया-2 से इंडिपेंडेंट (बत्तख चिन्ह) पर चुनाव लड़ा और 1,18,547 वोट पाकर जीत हासिल की। उन्होंने जमीअत उलेमा-ए-इस्लाम के जुनैद अल हबीब (80,434 वोट) को हराया। रुमिन ने कहा कि इंडिपेंडेंट जीत आसान नहीं थी, लेकिन जनता का समर्थन मिला।

जमात की करारी हार

यह चुनाव शेख हसीना की अवामी लीग के बहिष्कार और 2024 के छात्र विद्रोह के बाद हुआ। तारिक रहमान (खालिदा जिया के बेटे) के नेतृत्व में बीएनपी ने जमात-ए-इस्लामी गठबंधन (77 सीटें) को पीछे छोड़ दिया। कुल 350 सीटों (300 प्रत्यक्ष + 50 महिला आरक्षित) वाली संसद में महिला प्रतिनिधित्व कम रहा, लेकिन बीएनपी की जीत से महिलाओं की भूमिका बढ़ने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें

2007 में क्यों जेल गए थे रहमान? आरोप ऐसा कि देश भर में मच गई खलबली, बाहर निकलते ही इस बहाने से भागे लंदन
विदेश
Tarique Rahman Profile

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

13 Feb 2026 09:47 pm

Published on:

13 Feb 2026 09:39 pm

Hindi News / World / इन 7 महिलाओं की वजह से तारिक रहमान की हुई जीत! अब संसद में भी चलेगा सिक्का

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Valentine's Day 2026: क्या आपका पार्टनर भी मांग रहा है 'डिजिटल गिफ्ट'?

Valentine's Day 2026
विदेश

PM मोदी से फोन पर बात, पद पर बैठने से पहले रहमान ने भारत से कर दी पहली मांग, बोले- शेख हसीना को वापस भेजो

Sheikh Hasina
विदेश

2007 में क्यों जेल गए थे रहमान? आरोप ऐसा कि देश भर में मच गई खलबली, बाहर निकलते ही इस बहाने से भागे लंदन

Tarique Rahman Profile
विदेश

रहमान से भारत में रह रही बांग्लादेशी पत्रकार ने कर दी भावुक अपील, कहा- महिलाओं को सेक्स स्लेव समझा गया, अब आप…

विदेश

Sheikh Hasina Extradition: क्या भारत और तारिक रहमान करेंगे 'सीक्रेट डील'? घुसपैठ पर सबसे बड़ा खुलासा!

Sheikh Hasina, former PM of Bangladesh
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.