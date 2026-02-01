शेख हसीना का प्रत्यर्पण होगा या नहीं? जानें क्या हैं भारत-बांग्लादेश संधि के नियम

Sheikh Hasina Extradition Demand: बांग्लादेश में 13वें आम चुनाव में बीएनपी की दो-तिहाई बहुमत वाली जीत के बाद राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। पार्टी के स्थायी समिति सदस्य सलाहुद्दीन अहमद ने 13 फरवरी 2026 को कहा कि बीएनपी औपचारिक रूप से भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करेगी। उन्होंने कहा, 'विदेश मंत्रालय पहले से ही मामला उठा चुका है, हम इसका समर्थन करते हैं। हम कानून के अनुसार उनके प्रत्यर्पण के लिए दबाव बनाएंगे। यह दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों का मुद्दा है। हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि उन्हें मुकदमा का सामना करने के लिए वापस भेजा जाए।' अहमद ने जोर दिया कि बीएनपी भारत सहित सभी पड़ोसियों के साथ आपसी सम्मान और समानता पर आधारित संबंध चाहती है।