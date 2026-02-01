PM मोदी से फोन पर बात, पद पर बैठने से पहले रहमान ने भारत से कर दी पहली मांग, बोले- शेख हसीना को वापस भेजो

Sheikh Hasina Extradition Demand: बांग्लादेश में बीएनपी की भारी चुनावी जीत के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और स्टैंडिंग कमिटी सदस्य सलाहुद्दीन अहमद ने 13 फरवरी 2026 को ढाका में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बीएनपी भारत से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग को औपचारिक रूप से आगे बढ़ाएगी। उन्होंने कहा, विदेश मंत्री ने पहले से ही उनके प्रत्यर्पण का मामला उठाया है और हम इसका समर्थन करते हैं। हम लगातार कानून के अनुसार उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रहे हैं। यह दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के बीच का मुद्दा है। हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि उन्हें बांग्लादेश वापस भेजा जाए ताकि मुकदमा चल सके। यह मांग 2024 के विद्रोह के दौरान कथित मानवाधिकार उल्लंघनों और नवंबर 2025 में अनुपस्थिति में मौत की सजा के आधार पर है। भारत इसे न्यायिक प्रक्रिया के तहत देख रहा है। माना जा रहा है कि भारत उनकी मांग पर विचार नहीं करता है तो दोनों देशों के रिश्तों पर असर पड़ सकता है।