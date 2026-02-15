कार्यकाल खत्म होते ही नई भूमिका की अटकलें तेज! क्या फिर सत्ता में दिखेंगे मुहम्मद यूनुस, जानें क्या मिल सकता है पद

मंगलवार को संभावित रूप से सत्ता संभालने जा रहे नेता तारिक रहमान समावेशी शासन की बात कर रहे हैं। उनके अंतरराष्ट्रीय मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर ने NDTV से बात करते हुए बताया कि यूनुस के लिए कोई तय भूमिका अभी निर्धारित नहीं की गई है। हालांकि उन्होंने कहा कि रहमान चुनाव के बाद प्रमुख नागरिकों से सलाह-मशविरा करना चाहते हैं और उसी प्रक्रिया में यूनुस से भी चर्चा हो सकती है।