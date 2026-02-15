15 फ़रवरी 2026,

रविवार

कार्यकाल खत्म होते ही नई भूमिका की अटकलें तेज! क्या फिर सत्ता में दिखेंगे मुहम्मद यूनुस, जानें क्या मिल सकता है पद

यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने भी कहा कि यूनुस की राजनीति में कोई रुचि नहीं है। उनका इरादा अपने पुराने काम पर लौटने के विज़न को बढ़ावा देने और सामाजिक व्यवसायों पर काम करने का है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Feb 15, 2026

Muhammad Yunus interim government tenure, Bangladesh interim government chief adviser, Yunus future role in politics,

मोहम्मद यूनुस को लेकर अटकलें तेज (Photo-IANS)

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। इसके साथ ही उनके अगले कदम को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तारिक रहमान सरकार में यूनुस को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। 

क्या बोले सलाहकार 

मंगलवार को संभावित रूप से सत्ता संभालने जा रहे नेता तारिक रहमान समावेशी शासन की बात कर रहे हैं। उनके अंतरराष्ट्रीय मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर ने NDTV से बात करते हुए बताया कि यूनुस के लिए कोई तय भूमिका अभी निर्धारित नहीं की गई है। हालांकि उन्होंने कहा कि रहमान चुनाव के बाद प्रमुख नागरिकों से सलाह-मशविरा करना चाहते हैं और उसी प्रक्रिया में यूनुस से भी चर्चा हो सकती है।

हालांकि, कबीर ने स्पष्ट किया कि अब तक किसी संवैधानिक पद या आधिकारिक भूमिका पर कोई बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता और देशहित सर्वोपरि रहेगा।

क्या राष्ट्रपति बनेंगे यूनुस?

इस बीच, लेखक डेविड बर्गमैन ने सुझाव दिया कि यूनुस राष्ट्रपति पद के लिए उपयुक्त हो सकते हैं, क्योंकि उनकी अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा काफी मजबूत है। उनके मुताबिक, घरेलू मामलों पर केंद्रित प्रधानमंत्री और वैश्विक दृष्टि वाले राष्ट्रपति का संयोजन देश के लिए लाभकारी हो सकता है। हालांकि, रहमान की टीम और यूनुस के कार्यालय ने ऐसी किसी चर्चा से इनकार किया है।

यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने भी कहा कि यूनुस की राजनीति में कोई रुचि नहीं है। उनका इरादा अपने पुराने काम पर लौटने के विज़न को बढ़ावा देने और सामाजिक व्यवसायों पर काम करने का है।

पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद देश का नेतृत्व संभालने वाले यूनुस ने अभी तक सार्वजनिक रूप से भविष्य की योजनाओं पर कुछ नहीं कहा है। माना जा रहा है कि पद छोड़ने के बाद ही वे अपनी अगली दिशा स्पष्ट करेंगे।

Updated on:

15 Feb 2026 01:49 pm

Published on:

15 Feb 2026 01:48 pm

Hindi News / World / कार्यकाल खत्म होते ही नई भूमिका की अटकलें तेज! क्या फिर सत्ता में दिखेंगे मुहम्मद यूनुस, जानें क्या मिल सकता है पद

