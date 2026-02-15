म्यूनिख में आसीम मुनीर को गेट पर रोका गया! सिक्योरिटी ने मांगा आईडी, वीडियो वायरल

जर्मनी के म्यूनिख (Munich) में आयोजित म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस (Munich Security Conference) के दौरान पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसीम मुनीर से जुड़ा एक वीडिया सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सुरक्षा अधिकारी असीम मुनीर को उनकी पहचान के लिए रोकता है और उन्हें अपना पहचान पत्र ठीक से दिखाने के लिए कहता नजर आ रहा है।