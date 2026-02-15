जिनेवा में कूटनीति या युद्ध की उल्टी गिनती? अमेरिका-ईरान के दूसरे दौर की वार्ता से पहले तनाव

ईरान से अविश्वास और टकराव की आशंका के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने एक बड़ा बयान सामने आया है। इसमें कहा गया है कि यदि मौका मिलता है तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई से मिलने को तैयार होंगे। रुबियो ने कहा है कि मैं ऐसे राष्ट्रपति के साथ काम करता हूं, जो किसी से भी मिलने को तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि यदि आयतुल्ला कल कहें कि वे राष्ट्रपति ट्रंप से मिलना चाहते हैं, तो वे मिलेंगे, इसलिए नहीं कि वे उनसे सहमत हैं, बल्कि इसलिए कि वे मानते हैं कि दुनिया की समस्याएं ऐसे ही सुलझती हैं।