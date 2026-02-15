15 फ़रवरी 2026,

अमेरिका में पढ़ने गए भारतीय छात्र की मिली लाश, 6 दिन से लापता था साकेत

अमेरिका के कैलिफोर्निया में 22 वर्षीय छात्र साकेत श्रीनिवासैया की लाश मिली है। साकेत कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में केमिकल और बायोमोलेक्यूलर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे।

भारत

image

Pushpankar Piyush

Feb 15, 2026

Karnatak crime

क्राइम (प्रतीकात्मक तस्वीर)

अमेरिका के कैलिफोर्निया में 22 वर्षीय छात्र साकेत श्रीनिवासैया की लाश मिली है। साकेत बीते 6 दिनों से लापता थे। कर्नाटक निवासी साकेत कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में केमिकल और बायोमोलेक्यूलर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। वह बीते 9 फरवरी से लापता थे। इसके बाद उनके परिजनों ने विदेश मंत्रालय से संपर्क किया था।

साकेत को आखिरी बार 9 फरवरी को विश्वविद्यालय परिसर से लगभग एक किलोमीटर दूर देखा गया था। इसके बाद उसे खोजने के लिए पूरे शहर में अभियान चलाया गया, जिसमें अंजा झील और बर्कले पहाड़ी के आसपास के इलाकों में व्यापक तलाश की गई।

सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने पुष्टि की कि स्थानीय पुलिस ने उनका शव बरामद कर लिया है। दूतावास ने कहा कि परिवार को हर संभव सहायता दी जाएगी और पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द भारत भेजने की व्यवस्था की जा रही है। दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर शोक संदेश जारी करते हुए परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और सभी औपचारिकताओं में सहयोग का भरोसा दिया।

तलाशी अभियान के दौरान साकेत का बैकपैक विश्वविद्यालय के नजदीक एक घर के समीप टिल्डेन क्षेत्रीय पार्क के आसपास मिला था। उसके बैगपैक में पासपोर्ट और लैपटॉप था। साकेत आईआईटी मद्रास का पूर्व छात्र था, और उसने अपनी स्कूली शिक्षा श्री वाणी शिक्षा केंद्र, बेंगलुरु से पूरी की थी। उसकी लंबाई लगभग छह फुट एक इंच थी, वजन करीब 160 पाउंड था, और उसके छोटे काले बाल एवं भूरी आंखें थीं।

वह 'हाइपरलूप के लिए माइक्रोचैनल कूलिंग सिस्टम' से जुड़े एक पेटेंट के छह आविष्कारकों में शामिल था। मित्रों और सहकर्मियों ने उसे तेज बुद्धि, विनम्र, प्रतिभाशाली और भरोसेमंद व्यक्ति बताया है। भारतीय वाणिज्य दूतावास ने आश्वासन दिया है कि इस कठिन समय में परिवार को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी।

