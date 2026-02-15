खत्म हो जाएगी रूस-यूक्रेन जंग! इस बात पर मान गए राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की

उन्होंने कहा कि रूस पिछले साल अगस्त में यूएसए के अलास्का के एंकोरेज शहर में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई वार्ता के नतीजों के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मॉस्को को उम्मीद है कि ईमानदार और सीधी वार्ता के लिए तैयार पार्टनर्स के साथ आपसी सहमति वाले समझौते करने की प्रक्रिया में उसके हितों का पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा।