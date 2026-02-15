15 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

खत्म हो जाएगी रूस-यूक्रेन जंग! इस बात पर मान गए राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की

रूस यूक्रेन जंग को लेकर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बड़ा बयान दिया है। जेलेंस्की ने कहा कि हम शांति समझौता चाहते हैं, लेकिन... पढ़ें पूरी खबर

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Feb 15, 2026

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की। फोटो- IANS

रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग जल्द खत्म हो सकती है। यूक्रेन शांति समझौते के लिए तैयार हो गया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने जर्मनी के म्यूनिख में कहा कि हम ऐसे समझौते के लिए तैयार हैं, जो क्षेत्र में वास्तविक तौर पर शांति लाए।

इस संकट को सम्मानजनक तरीके से समाप्त किया जा सकता है

म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन एक ऐसे समझौते के लिए तैयार है जो हमारे लिए, यूक्रेन के लिए और यूरोप के लिए वास्तविक शांति लाएगा। उन्होंने कहा कि इस संकट को सबसे पहले सम्मानजनक तरीके से समाप्त किया जा सकता है और यह हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है।

जेलेंस्की का कहना है कि यूरोप व्यावहारिक रूप से वार्ता की मेज पर मौजूद नहीं है, जो एक बड़ी गलती है। न्यूज एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, यूक्रेन बातचीत की प्रक्रिया में यूरोप को पूरी तरह से शामिल करने की कोशिश कर रहा है, ताकि यूरोप के हितों और उसकी आवाज का ध्यान रखा जा सके।

यूक्रेन इस वार्ता को सफल बनाने के लिए कुछ भी करेगा

उन्होंने कहा कि यूक्रेन इन वार्ताओं को सफल बनाने के लिए सब कुछ करेगा और वह अमेरिकी प्रतिनिधियों के साथ लगातार संपर्क में है। इस बीच, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने इस महीने की शुरुआत में कहा कि रूस अमेरिकी नेताओं के साथ बनी सहमति के आधार पर यूक्रेन संकट का बातचीत से हल निकालने के लिए तैयार है।

उन्होंने कहा कि रूस पिछले साल अगस्त में यूएसए के अलास्का के एंकोरेज शहर में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई वार्ता के नतीजों के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मॉस्को को उम्मीद है कि ईमानदार और सीधी वार्ता के लिए तैयार पार्टनर्स के साथ आपसी सहमति वाले समझौते करने की प्रक्रिया में उसके हितों का पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा।

रूस मल्टीपोलर दुनिया को देगा बढ़ावा

रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि रूस अंतरराष्ट्रीय मामलों में सच्चाई और न्याय को बनाए रखेगा व संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों पर आधारित एक मल्टीपोलर दुनिया को बढ़ावा देगा। उन्होंने यह भी कहा कि मॉस्को डबल स्टैंडर्ड, छिपे हुए एजेंडा, थोपे गए सेटलमेंट फॉर्मूले और साथ ही नवउपनिवेशवाद और आधिपत्यवाद के तरीकों का विरोध करेगा।

विदेश मंत्री ने कहा कि रूस मल्टीपोलर दुनिया के उभरते सेंटर्स के साथ रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने को प्राथमिकता देगा। उन्होंने यह भी कहा कि रूस और एक जैसी सोच वाले साझेदार व्यापार, निवेश, वित्तीय और लॉजिस्टिक सहयोग के लिए प्रतिबंध-प्रतिरोधी सिस्टम को तेजी से डेवलप करने के लिए काम करेंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

15 Feb 2026 10:46 am

Hindi News / World / खत्म हो जाएगी रूस-यूक्रेन जंग! इस बात पर मान गए राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

अमेरिका में पढ़ने गए भारतीय छात्र की मिली लाश, 6 दिन से लापता था साकेत

Karnatak crime
विदेश

भारत रूस से तेल खरीदेगा या नहीं? ट्रंप के दावे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया जवाब

s jaishankar
विदेश

जिनेवा में कूटनीति या युद्ध की उल्टी गिनती? अमेरिका-ईरान के दूसरे दौर की वार्ता से पहले तनाव

Donald Trump and Ali Khamenei
विदेश

क्या तारिक रहमान के शपथ ग्रहण में जाएंगे पीएम मोदी? बांग्लादेश से आया न्योता

Bangladesh PM swearing-in, Tarique Rahman inauguration, Narendra Modi invitation Bangladesh,
विदेश

दुनिया की सबसे ‘हाइपर-डिजिटलाइज्ड’ शिक्षा प्रणालियों में शुमार है स्वीडन और फिनलैंड, AI के दौर में किताबों और कागज-कलम को प्राथमिकता

Sweden-Finland Return Basics Learning
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.