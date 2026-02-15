खत्म हो जाएगी रूस-यूक्रेन जंग! इस बात पर मान गए राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की। फोटो- IANS
रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग जल्द खत्म हो सकती है। यूक्रेन शांति समझौते के लिए तैयार हो गया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने जर्मनी के म्यूनिख में कहा कि हम ऐसे समझौते के लिए तैयार हैं, जो क्षेत्र में वास्तविक तौर पर शांति लाए।
म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन एक ऐसे समझौते के लिए तैयार है जो हमारे लिए, यूक्रेन के लिए और यूरोप के लिए वास्तविक शांति लाएगा। उन्होंने कहा कि इस संकट को सबसे पहले सम्मानजनक तरीके से समाप्त किया जा सकता है और यह हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है।
जेलेंस्की का कहना है कि यूरोप व्यावहारिक रूप से वार्ता की मेज पर मौजूद नहीं है, जो एक बड़ी गलती है। न्यूज एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, यूक्रेन बातचीत की प्रक्रिया में यूरोप को पूरी तरह से शामिल करने की कोशिश कर रहा है, ताकि यूरोप के हितों और उसकी आवाज का ध्यान रखा जा सके।
उन्होंने कहा कि यूक्रेन इन वार्ताओं को सफल बनाने के लिए सब कुछ करेगा और वह अमेरिकी प्रतिनिधियों के साथ लगातार संपर्क में है। इस बीच, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने इस महीने की शुरुआत में कहा कि रूस अमेरिकी नेताओं के साथ बनी सहमति के आधार पर यूक्रेन संकट का बातचीत से हल निकालने के लिए तैयार है।
उन्होंने कहा कि रूस पिछले साल अगस्त में यूएसए के अलास्का के एंकोरेज शहर में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई वार्ता के नतीजों के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मॉस्को को उम्मीद है कि ईमानदार और सीधी वार्ता के लिए तैयार पार्टनर्स के साथ आपसी सहमति वाले समझौते करने की प्रक्रिया में उसके हितों का पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा।
रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि रूस अंतरराष्ट्रीय मामलों में सच्चाई और न्याय को बनाए रखेगा व संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों पर आधारित एक मल्टीपोलर दुनिया को बढ़ावा देगा। उन्होंने यह भी कहा कि मॉस्को डबल स्टैंडर्ड, छिपे हुए एजेंडा, थोपे गए सेटलमेंट फॉर्मूले और साथ ही नवउपनिवेशवाद और आधिपत्यवाद के तरीकों का विरोध करेगा।
विदेश मंत्री ने कहा कि रूस मल्टीपोलर दुनिया के उभरते सेंटर्स के साथ रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने को प्राथमिकता देगा। उन्होंने यह भी कहा कि रूस और एक जैसी सोच वाले साझेदार व्यापार, निवेश, वित्तीय और लॉजिस्टिक सहयोग के लिए प्रतिबंध-प्रतिरोधी सिस्टम को तेजी से डेवलप करने के लिए काम करेंगे।
