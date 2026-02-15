भारत रूस से तेल खरीदेगा या नहीं? ट्रंप के दावे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया जवाब

रूस से तेल खरीद को लेकर भारत पर अमेरिकी दबाव पर हाल ही में क्रेमलिन की तरफ से बयान आ चुका है। इस बयान में कहा गया है कि किसी भी देश से तेल खरीदने के लिए भारत स्वतंत्र है। कच्चे तेल की आपूर्तिकर्ता में विविधता लाने में उसके निर्णय में कुछ भी नया नहीं है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने कहा कि रूस भारत को पेट्रोलियम बेचने वाला एकमात्र देश नहीं है। भारत अपनी जरूरतों के मुताबिक इस पर फैसला लेता आया है। यदि वह किसी नए देश से तेल खरीदता है तो इसमें कुछ नया नहीं है।