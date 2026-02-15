Operation Hawkeye: अमेरिका ने सीरिया से लिया बदला, ISIS के 50 आतंकी ढेर, 10 दिन तक चली बमबारी

ISIS Syria : अमेरिका ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट (ISIS Terrorists) के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई (US Airstrikes Syria) में से एक को अंजाम दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने पुष्टि की है कि 'ऑपरेशन हॉकआई' (Operation Hawkeye) के तहत 50 से अधिक ISIS लड़ाकों को मार गिराया गया है। यह कार्रवाई अमेरिकी सैनिकों पर हुए हमले का सीधा जवाब (US Military Revenge) मानी जा रही है। अमेरिकी सेना ने 3 फरवरी से 12 फरवरी के बीच सीरिया में ISIS के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। इस ऑपरेशन में अमेरिका ने अपनी सबसे घातक हवाई ताकत का प्रदर्शन किया। हमलों में F-15E स्ट्राइक ईगल्स, A-10 वारथोग्स (Warthogs), AC-130J घोस्टराइडर और MQ-9 रीपर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। जॉर्डन के F-16 लड़ाकू विमानों ने भी इस मिशन में अमेरिकी वायुसेना का साथ दिया।