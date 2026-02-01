भारत के खिलाफ ISI की खतरनाक चाल, जैश की हजारों फिदायीन में एक भी पाकिस्तानी महिला नहीं, दो बड़े राज सामने आए

पाक सेना और मसूद अजहर। (फोटो- IANS)
पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने इस साल जनवरी में एक ऑडियो क्लिप सर्कुलेट किया जिसमें जैश-ए-मोहम्मद का चीफ मसूद अजहर भारत पर हजारों सुसाइड हमलावरों से हमला करने की धमकी देता सुनाई दे रहा है।
हालांकि, यह वेरिफाई नहीं हुआ है कि आवाज अजहर की थी या नहीं, लेकिन यह लगभग तय है कि जैश सुसाइड हमलावरों की एक फौज बनाने की प्रक्रिया में है। इंटेलिजेंस इनपुट से पता चला है कि इस आतंकी संगठन की यह सुसाइड अटैक यूनिट महिलाओं से भरी होगी।
दिलचस्प बात यह है कि जैश ने पाकिस्तानी मूल की एक भी महिला हमलावर को हायर नहीं किया है। एक अधिकारी ने बताया कि इसका नेतृत्व पाकिस्तानी महिलाएं कर रही हैं, लेकिन हमलावर सभी विदेश से हैं।
एक अधिकारी ने बताया कि यह पाया गया है कि आतंकी संगठन खासकर तीन देशों उज्बेकिस्तान, इंडोनेशिया और फिलीपींस से बड़ी संख्या में महिलाओं की भर्ती कर रहा है।
इस रणनीति के पीछे दोहरा मकसद है। इन क्षेत्रों की महिलाओं की तुलना में पाकिस्तानी महिलाएं उतनी मजबूत नहीं हैं। इसके अलावा, जब विचारधारा की बात आती है तो ये महिलाएं ज्यादा जोश में होती हैं और इसलिए आईएसआई ने जैश से इन देशों से लोगों को चुनने के लिए कहा है।
इस रणनीति का दूसरा हिस्सा वह है जो पाकिस्तान पूरी कोशिश करता है, किसी भी हमले से इनकार करना। वह अपनी 'पहले आतंकवाद' की नीति छोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन उसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों से मिलने वाली सजाओं की भी चिंता है।
ऐसी महिलाओं को हायर करना और उन्हें हमलों के लिए तैनात करना पाकिस्तानियों को इनकार करने का मौका देगा। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि इनकार करने की रणनीति पाकिस्तान बहुत लंबे समय से अपना रहा है। हालांकि, असल में यह कभी काम नहीं आया।
अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान, इन महिलाओं को सॉफ्ट टारगेट पर निशाना साधने के लिए कहा गया है। उन्हें भारत के अलग-अलग हिस्सों में मूवी थिएटर और होटलों पर हमले करने की ट्रेनिंग दी जा रही है।
इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया कि एक बार उनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाने और टारगेट तय हो जाने के बाद, एक रेकी की जाएगी, जिसके बाद डिटेल्स उनके साथ शेयर की जाएंगी।
अधिकारी ने कहा कि एक बार यह काम पूरा हो जाने के बाद, इन महिलाओं को उनके अपने देशों में लौटने और फिर आदेशों का इंतजार करने के लिए कहा जाएगा। इसके बाद वे भारत में घुसने की कोशिश करेंगी और ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद हमला करेंगी।
इस मॉड्यूल का हिस्सा बनी पाकिस्तानी महिलाएं रेडिकलाइजेशन और ट्रेनिंग में ज्यादा शामिल हैं। उन्हें अभी तक फील्ड एक्टिविटीज के लिए ट्रेनिंग नहीं दी गई है और ISI इसे ऐसे ही रखना चाहता है।
जैश के अलावा, ISI लश्कर-ए-तैयबा के महिला नेटवर्क को भी बढ़ावा दे रहा है। फिलहाल लश्कर-ए-तैयबा भर्ती मोड में है। इसमें कई महिलाएं हैं जो टॉप लीडरशिप का हिस्सा हैं।
ये महिलाएं एक्टिव रूप से महिलाओं की भर्ती कर रही हैं। हालांकि, अधिकारियों को पता चला है कि लश्कर-ए-तैयबा का फोकस ज्यादा जम्मू और कश्मीर पर होगा, जबकि जैश बाकी भारत को टारगेट करेगा।
पाकिस्तान लंबे समय से महिला विंग को बढ़ावा दे रहा है। उसे लगता है कि ऐसी विंग की जरूरत है क्योंकि महिलाओं को ज्यादा वैचारिक, कट्टर और मकसद के प्रति समर्पित माना जाता है।
एनालिस्ट्स ने पाया है कि आतंकी ग्रुप्स में महिलाओं के यू-टर्न लेने की संभावना बहुत कम होती है। पुरुषों की तुलना में महिलाएं आमतौर पर रडार से बचने में कामयाब रहती हैं।
फरीदाबाद मॉड्यूल में भी एक महिला डॉ. शाहीन शाहिद ने अहम भूमिका निभाई। मॉड्यूल बनाने से पहले उसने फरीदाबाद से जम्मू और कश्मीर के कई चक्कर लगाए।
वह मुख्य रिक्रूटर थी और भर्ती में बड़े पैमाने पर शामिल थी। जांच में पता चला है कि हालांकि उसके डॉक्टर होने से उसे रडार से बचने में मदद मिली, लेकिन इसमें महिला होने का एंगल भी काफी हद तक मददगार रहा।
अधिकारियों का कहना है कि आगे चलकर ISI का काम करने का तरीका ज़्यादातर ज़्यादा महिलाओं और व्हाइट कॉलर आतंकवादियों की भर्ती पर फोकस करेगा।
