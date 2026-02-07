पाकिस्तान को अमेरिका ने दिया तगड़ा झटका, जम्मू-कश्मीर और PoK को भारत का हिस्सा माना

भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर आपसी सहमति बन गई है। इसको लेकर दोनों देशों की ओर से संयुक्त बयान भी जारी किए गए हैं। दोनों देशों ने संयुक्त बयान में कहा गया है, 'अमेरिका और भारत को यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि वे आपसी और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार (अंतरिम समझौता) के संबंध में एक फ्रेमवर्क पर सहमत हो गए हैं। फ्रेमवर्क 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू की गई वार्ताओं के प्रति देशों की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है, जिसमें अतिरिक्त बाजार पहुंच प्रतिबद्धताएं शामिल होंगी और अधिक लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं का समर्थन किया जाएगा।"