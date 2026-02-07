अमेरिका का सनसनीखेज दावा: चीन ने दुनिया से छिपा कर किया परमाणु परीक्षण, रूस के लिए कही ये बड़ी बात

Accusation: दुनिया की महाशक्तियों के बीच परमाणु हथियारों की होड़ एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। अमेरिका ने चीन पर एक बहुत गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगाया है। अमेरिका के शीर्ष हथियार नियंत्रण अधिकारी थॉमस डिनानो ने दावा किया है (US China Relations) कि चीन ने साल 2020 में दुनिया की नजरों से बचा कर एक गुप्त परमाणु परीक्षण (Secret Nuclear Test) किया था। जिनेवा में निरस्त्रीकरण सम्मेलन के दौरान अमेरिका ने कहा कि बीजिंग ने 22 जून, 2020 को एक कम क्षमता वाला 'विस्फोटक परीक्षण' (China Nuclear Test 2020) किया और इसे छिपाने के लिए अंतरराष्ट्रीय निगरानी प्रणालियों (Seismic Monitoring Systems) के डेटा के साथ छेड़छाड़ भी की। यह आरोप ऐसे समय में आया है जब परमाणु हथियारों को नियंत्रित करने वाली पुरानी संधियां दम तोड़ रही हैं।