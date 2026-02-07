बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के पूर्व मंत्री की पुलिस हिरासत में मौत, शेख हसीना के थे करीबी, जानें क्यों हुई थी जेल

बांग्लादेश के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ अवामी लीग नेता रमेश चंद्र सेन। (फोटो- IANS)
बांग्लादेश के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ अवामी लीग नेता रमेश चंद्र सेन की शनिवार को दिनाजपुर जिला जेल में पुलिस हिरासत में कथित तौर पर बीमार पड़ने के बाद मौत हो गई।
इस घटना ने बांग्लादेश की जेलों में अवामी लीग के नेताओं और समर्थकों की हिरासत में होने वाली मौतों की बढ़ती संख्या में इजाफा किया है।
इससे मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के तहत राजनीतिक दमन और लक्षित कार्रवाई के आरोप और भी गंभीर हो गए हैं।
सेन बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार में जल संसाधन मंत्री रह चुके थे। वह ठाकुरगांव-1 (सदर उपजिला) से संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे।
तबीयत बिगड़ने के बाद शनिवार सुबह 9:29 बजे दिनाजपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आपातकालीन विभाग में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
बांग्लादेश के प्रमुख अखबार 'द ढाका ट्रिब्यून' की एक रिपोर्ट के अनुसार, वह सुबह जल्दी बीमार पड़ गए और उन्हें लगभग 9:10 बजे दिनाजपुर जिला जेल से अस्पताल ले जाया गया।
जेल प्रशासन के सूत्रों ने द ढाका ट्रिब्यून को बताया कि सेन को पिछले साल 16 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था और बाद में उन्हें दिनाजपुर जिला जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था।
कथित तौर पर उन पर तीन अलग-अलग मामले चल रहे थे, जिनमें एक हत्या से संबंधित था। जेल अधिकारियों ने बताया कि शनिवार सुबह उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें तुरंत दिनाजपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
इस घटना की पुष्टि करते हुए, दिनाजपुर जिला जेल अधीक्षक फरहाद सरकार ने कहा कि सभी कानूनी औपचारिकताएं और प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद शव मृतक नेता के परिवार को सौंप दिया जाएगा।
रमेश चंद्र सेन का जन्म 30 अप्रैल, 1940 को ठाकुरगांव जिले के सदर उपजिला के रुहिया यूनियन के काशालगांव गांव में हुआ था।
वह क्षितेंद्र मोहन सेन और बालाश्वरी सेन के बेटे थे। सार्वजनिक जीवन और राजनीति में आने से पहले उन्होंने रंगपुर कारमाइकल कॉलेज से उच्च शिक्षा प्राप्त की थी।
अपने राजनीतिक जीवन के दौरान, सेन पांच बार बांग्लादेश संसद के लिए चुने गए। हाल ही में, उन्होंने 2024 में बांग्लादेश अवामी लीग से नामांकन प्राप्त करने के बाद संसदीय सीट हासिल की थी, जिसे बाद में राजनीतिक गतिविधियों से प्रतिबंधित कर दिया गया था।
अपनी मंत्री पद की जिम्मेदारियों के अलावा, सेन पार्टी के अंदर प्रेसीडियम सदस्य का पद भी संभालते थे, जो आवामी लीग के संगठनात्मक ढांचे में उनकी वरिष्ठता और प्रभाव को दर्शाता है।
2024 में बड़े पैमाने पर छात्र और सार्वजनिक विद्रोह के बीच आवामी लीग सरकार के गिरने के बाद उनका संसदीय कार्यकाल अचानक समाप्त हो गया।
इसके बाद, राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने राष्ट्रीय संसद को भंग कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप सेन को कई अन्य आवामी लीग सांसदों के साथ अपनी संसदीय सदस्यता गंवानी पड़ी।
इस अनुभवी नेता की मौत ने देश में राजनीतिक नेतृत्व में बदलाव के बाद से कथित मनमानी गिरफ्तारियों, हिरासत में मौतों और आवामी लीग के सदस्यों और समर्थकों को निशाना बनाने की खबरों को लेकर एक बार फिर चिंताएं बढ़ा दी हैं।
कई मानवाधिकार संगठनों और कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि ऐसे सभी मामलों की निष्पक्ष और पूरी तरह पारदर्शी जांच हो। उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार और प्रशासन को जिम्मेदारी तय करनी चाहिए तथा कानून और संवैधानिक सुरक्षा के नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना चाहिए।
कार्यकर्ताओं ने इस बात पर जोर दिया है कि हिरासत में मौतों की स्वतंत्र जांच जवाबदेही बनाए रखने और न्याय प्रणाली में जनता का विश्वास मजबूत करने के लिए आवश्यक है, क्योंकि बांग्लादेश में राजनीतिक बंदियों के साथ होने वाले व्यवहार को लेकर चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं।
