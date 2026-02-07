बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के पूर्व मंत्री की पुलिस हिरासत में मौत, शेख हसीना के थे करीबी, जानें क्यों हुई थी जेल

कई मानवाधिकार संगठनों और कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि ऐसे सभी मामलों की निष्पक्ष और पूरी तरह पारदर्शी जांच हो। उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार और प्रशासन को जिम्मेदारी तय करनी चाहिए तथा कानून और संवैधानिक सुरक्षा के नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना चाहिए।