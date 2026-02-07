7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के पूर्व मंत्री की पुलिस हिरासत में मौत, शेख हसीना के थे करीबी, जानें क्यों हुई थी जेल

बांग्लादेश के वरिष्ठ अवामी लीग नेता और पूर्व मंत्री रमेश चंद्र सेन की दिनाजपुर जिला जेल में पुलिस हिरासत में शनिवार को बीमारी के बाद मृत्यु हो गई। यह घटना यूनुस की अंतरिम सरकार के तहत जेलों में अवामी लीग नेताओं की बढ़ती हिरासत मौतों की श्रृंखला में शामिल होकर राजनीतिक दमन और लक्षित कार्रवाई के गंभीर आरोपों को और मजबूत कर रही है।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Feb 07, 2026

बांग्लादेश के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ अवामी लीग नेता रमेश चंद्र सेन। (फोटो- IANS)

बांग्लादेश के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ अवामी लीग नेता रमेश चंद्र सेन की शनिवार को दिनाजपुर जिला जेल में पुलिस हिरासत में कथित तौर पर बीमार पड़ने के बाद मौत हो गई।

इस घटना ने बांग्लादेश की जेलों में अवामी लीग के नेताओं और समर्थकों की हिरासत में होने वाली मौतों की बढ़ती संख्या में इजाफा किया है।

इससे मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के तहत राजनीतिक दमन और लक्षित कार्रवाई के आरोप और भी गंभीर हो गए हैं।

अस्पताल में डॉक्टरों ने घोषित किया मृत

सेन बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार में जल संसाधन मंत्री रह चुके थे। वह ठाकुरगांव-1 (सदर उपजिला) से संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे।

तबीयत बिगड़ने के बाद शनिवार सुबह 9:29 बजे दिनाजपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आपातकालीन विभाग में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

बांग्लादेश के प्रमुख अखबार 'द ढाका ट्रिब्यून' की एक रिपोर्ट के अनुसार, वह सुबह जल्दी बीमार पड़ गए और उन्हें लगभग 9:10 बजे दिनाजपुर जिला जेल से अस्पताल ले जाया गया।

पूर्व मंत्री पर हत्या का भी मामला

जेल प्रशासन के सूत्रों ने द ढाका ट्रिब्यून को बताया कि सेन को पिछले साल 16 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था और बाद में उन्हें दिनाजपुर जिला जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था।

कथित तौर पर उन पर तीन अलग-अलग मामले चल रहे थे, जिनमें एक हत्या से संबंधित था। जेल अधिकारियों ने बताया कि शनिवार सुबह उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें तुरंत दिनाजपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

जेल अधीक्षक ने क्या कहा?

इस घटना की पुष्टि करते हुए, दिनाजपुर जिला जेल अधीक्षक फरहाद सरकार ने कहा कि सभी कानूनी औपचारिकताएं और प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद शव मृतक नेता के परिवार को सौंप दिया जाएगा।

रमेश चंद्र सेन का जन्म 30 अप्रैल, 1940 को ठाकुरगांव जिले के सदर उपजिला के रुहिया यूनियन के काशालगांव गांव में हुआ था।

वह क्षितेंद्र मोहन सेन और बालाश्वरी सेन के बेटे थे। सार्वजनिक जीवन और राजनीति में आने से पहले उन्होंने रंगपुर कारमाइकल कॉलेज से उच्च शिक्षा प्राप्त की थी।

पांच बार संसद जा चुके हैं पूर्व मंत्री

अपने राजनीतिक जीवन के दौरान, सेन पांच बार बांग्लादेश संसद के लिए चुने गए। हाल ही में, उन्होंने 2024 में बांग्लादेश अवामी लीग से नामांकन प्राप्त करने के बाद संसदीय सीट हासिल की थी, जिसे बाद में राजनीतिक गतिविधियों से प्रतिबंधित कर दिया गया था।

अपनी मंत्री पद की जिम्मेदारियों के अलावा, सेन पार्टी के अंदर प्रेसीडियम सदस्य का पद भी संभालते थे, जो आवामी लीग के संगठनात्मक ढांचे में उनकी वरिष्ठता और प्रभाव को दर्शाता है।

अचानक खत्म हो गया था कार्यकाल

2024 में बड़े पैमाने पर छात्र और सार्वजनिक विद्रोह के बीच आवामी लीग सरकार के गिरने के बाद उनका संसदीय कार्यकाल अचानक समाप्त हो गया।

इसके बाद, राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने राष्ट्रीय संसद को भंग कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप सेन को कई अन्य आवामी लीग सांसदों के साथ अपनी संसदीय सदस्यता गंवानी पड़ी।

इस अनुभवी नेता की मौत ने देश में राजनीतिक नेतृत्व में बदलाव के बाद से कथित मनमानी गिरफ्तारियों, हिरासत में मौतों और आवामी लीग के सदस्यों और समर्थकों को निशाना बनाने की खबरों को लेकर एक बार फिर चिंताएं बढ़ा दी हैं।

क्या है मानवाधिकार संगठनों की मांग

कई मानवाधिकार संगठनों और कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि ऐसे सभी मामलों की निष्पक्ष और पूरी तरह पारदर्शी जांच हो। उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार और प्रशासन को जिम्मेदारी तय करनी चाहिए तथा कानून और संवैधानिक सुरक्षा के नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना चाहिए।

कार्यकर्ताओं ने इस बात पर जोर दिया है कि हिरासत में मौतों की स्वतंत्र जांच जवाबदेही बनाए रखने और न्याय प्रणाली में जनता का विश्वास मजबूत करने के लिए आवश्यक है, क्योंकि बांग्लादेश में राजनीतिक बंदियों के साथ होने वाले व्यवहार को लेकर चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bangladesh Violence

Updated on:

07 Feb 2026 02:30 pm

Published on:

07 Feb 2026 02:10 pm

Hindi News / World / बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के पूर्व मंत्री की पुलिस हिरासत में मौत, शेख हसीना के थे करीबी, जानें क्यों हुई थी जेल

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

पीएम मोदी पहुंचे मलेशिया, हुआ भव्य स्वागत, कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा

PM Modi arrives in Malaysia
विदेश

चार सालों तक छिपाई सैंकड़ों लाशें, पैसे बचाने के लिए अंतिम संस्कार करने वाले ने रची साजिश

American man abused nearly 200 corpses
विदेश

ISIS ने ली इस्लामाबाद धमाके की ज़िम्मेदारी, 69 लोगों की गई जान

Blast in Islamabad's mosque
विदेश

अब रेगिस्तान उगलेगा कंक्रीट से मज़बूत पदार्थ, वैज्ञानिकों ने बनाए ब्लॉक

Construction material stronger than concrete
विदेश

लंबी उम्र का राज़: जीन तय करते हैं आधी उम्र!

Genes
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.