India-France Deal: 3.25 लाख करोड़ की मेगा डील पक्की! मैक्रों के भारत आने से पहले चीन में खलबली

Macron India Visit: भारत और फ्रांस की दोस्ती अब सिर्फ कूटनीतिक नहीं रह गई है, बल्कि यह 'पक्के दोस्त' वाले भरोसे में बदल चुकी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों एक बार फिर भारत आ रहे हैं। इस दौरे पर पूरी दुनिया की निगाहें जमी हुई हैं, क्योंकि उनके सूटकेस में 3.25 लाख करोड़ रुपये (लगभग 35-40 बिलियन यूरो) की डिफेंस और स्ट्रेटेजिक डील्स की फाइलें हैं। ध्यान रहे कि एक भरोसेमंद सफर भारत और फ्रांस के रिश्तों की गहराई को समझने के लिए हमें 1998 में जाना होगा। जब भारत ने परमाणु परीक्षण (पोकरण-2) किया था, तब अमेरिका समेत पूरी दुनिया ने भारत पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। उस मुश्किल वक्त में फ्रांस अकेला पश्चिमी देश था, जो भारत के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा। उसने न तो भारत की आलोचना की और न ही कोई प्रतिबंध लगाया। तभी से फ्रांस, रूस के बाद भारत का सबसे भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार (Strategic Partner) बन गया। आज चाहे यूएन में वीटो पावर का इस्तेमाल हो या आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, पेरिस हमेशा नई दिल्ली की आवाज में आवाज मिलाता है।