350 जवानों को खोने के बाद इस इलाके में टैंकों के साथ घुसी पाक सेना, निवासियों ने कहा- भारी तोपखाना भी काम नहीं आएगा

यह तोड़फोड़ अहमद वाल इलाके में हुई, जहां पाकिस्तानी बलों ने नुश्की के अलग-अलग हिस्सों में बड़े सुरक्षा ऑपरेशन के बीच विस्फोटकों का इस्तेमाल करके बशीर जेब बलूच के घर को नष्ट कर दिया। यह घटनाक्रम 31 जनवरी को बीएलए के ऑपरेशन हेरोफ के दूसरे चरण के लॉन्च के बाद हुआ।