Hindu Attacks: बांग्लादेश चुनाव से पहले सुसेन चंद्र की हत्या और जलते घर, 10 बड़ी घटनाओं से हिला पूरा देश

Sushen Chandra: बांग्लादेश में आम चुनाव की तारीखें (Bangladesh Election 2026) जैसे-जैसे नजदीक आ रही हैं, देश का राजनीतिक तापमान बढ़ने के साथ-साथ सांप्रदायिक हिंसा का ग्राफ भी तेजी से ऊपर जा रहा है। "लोकतंत्र के उत्सव" के बजाय, यह समय वहां के अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के लिए एक "डरावने सपने" में तब्दील हो गया है। ताजा मामला सुसेन चंद्र (Sushen Chandra) की निर्मम हत्या (Attacks on Hindus) का है, जिसने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि बांग्लादेश में सत्ता चाहे किसी की भी हो, हिंदुओं की सुरक्षा हमेशा एक सवालिया निशान बनी रहती है। पुलिस रिपोर्ट और स्थानीय सूत्रों के अनुसार, सुसेन चंद्र को (Sushen Chandra Murder)उनके घर के पास ही निशाना बनाया गया। उपद्रवियों ने धारदार हथियारों से उन पर हमला किया। इस नृशंस हत्या को महज एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि चुनाव से पहले "डर का माहौल" (Bangladesh Violence) बनाने की साजिश के रूप में देखा जा रहा है। मकसद साफ है-अल्पसंख्यकों को इतना डरा दो कि वे मतदान केंद्रों तक जाने की हिम्मत न जुटा सकें।