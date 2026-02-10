यात्रियों से भरी बस गिरी नदी में, नेपाल में 12 लोगों की मौत

रोड एक्सीडेंट्स (Road Accidents) के मामलों में इजाफा दुनियाभर के लिए चिंता का विषय है। आए दिन कहीं न कहीं रोड एक्सीडेंट्स के मामले देखने को मिलते हैं जिनमें कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इसी तरह का हादसा आज नेपाल (Nepal) में देखने को मिला। आज, मंगलवार, 10 फरवरी को नेपाल के रामेछाप (Ramechhap) जिले के माचानेतार (Machanetar) इलाके में यात्रियों से भरी एक बस सड़क से पलटकर तामाकोशी नदी (Tamakoshi River) में गिर गई, जिससे हाहाकार मचा गया।