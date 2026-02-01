‘ट्रंप ने हमें टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया!’ पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का बड़ा कबूलनामा

ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 1980 के दशक में रूस के खिलाफ अफगानिस्तान में विद्रोह को अमेरिका ने बढ़ावा दिया। तालिबान ने इसे जिहाद का नाम दिया, लेकिन यह जिहाद नहीं था। पाकिस्तान ने अपने लोगों को इसमें शामिल किया, जिसकी वजह से शैक्षिक पाठ्यक्रम बदले गए-जिन्हें आज तक सुधारा नहीं जा सका। 2001 में अमेरिका के लिए पाकिस्तान तालिबान के खिलाफ हो गया। आसिफ ने पूर्व सेना प्रमुखों जनरल जिया-उल-हक और जनरल परवेज मुशर्रफ की आलोचना की कि उन्होंने अमेरिका की 'बैसाखियों' के लिए देश को इन युद्धों में झोंक दिया। अमेरिका चला गया, लेकिन पाकिस्तान को आतंकवाद, आर्थिक नुकसान और अस्थिरता का सामना करना पड़ रहा है।