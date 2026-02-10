पाकिस्तान में रिकॉर्डतोड़ बेरोजगारी, 21 साल में सबसे खराब हालात

पाकिस्तान (Pakistan) की खराब आर्थिक स्थिति किसी से भी छिपी नहीं है। देश में कंगाली छाई हुई है और महंगाई तो आसमान छू रही है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में बेरोजगारी भी काफी बढ़ गई है। हालांकि पाकिस्तान सरकार का दावा है कि उसने पिछले कुछ समय में देश में स्थिरता आई है, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है।