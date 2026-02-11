अमेरिका से ट्रेड डील, रूस से दूरी? पुतिन के विदेश उपमंत्री ने दिल्ली आकर वाशिंगटन को सुनाई खरी-खरी

भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील के बाद रूस से तेल आयात में संभावित कटौती को लेकर तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। इसी बीच BRICS शेरपाओं की पहली बैठक के लिए नई दिल्ली में मौजूद रूस के विदेश उप मंत्री सर्गेई रियाबकोव ने एक इंटरव्यू में उम्मीद जताई है कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील का असर दिल्ली-मास्को संबंधों पर नहीं पड़ेगा। खास बात यह है कि उनका यह बयान भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिसरी के उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत की ऊर्जा जरूरतें राष्ट्रीय हितों के अनुरूप तय की जाएंगी।