‘मैं आपसे भीख मांगता हूं, समझौता नहीं बल्कि हमले करो..’ खुदकुशी से पहले ईरानी युवक की राष्ट्रपति ट्रंप से अपील

आपको बता दें कि यह वीडियो ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी और ईरानी अधिकारियों के बीच परमाणु निरस्त्रीकरण पर महत्वपूर्ण बातचीत चल रही है। ईरानी युवक हमीदी ने इस संभावित समझौते को उन लोगों के साथ 'विश्वासघात' करार दिया, जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में अपनी जान गंवाई है। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप से गुहार लगाते हुए कहा, मैं आपसे भीख मांगता हूं, इस समझौते को रोकने के लिए जो बन पड़े वो करें। अमेरिका का हमला ही हमारी आखिरी उम्मीद है। नोट- 'पत्रिका' इस वीडियो की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं करता है।