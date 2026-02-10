चीन ने ताइवान की सीमा में फिर की घुसपैठ की कोशिश, 4 विमान और 8 नौसैनिक जहाज किए एक्टिव

Representative image (Photo: X@MoNDefense)
Taiwan China tensions: चीन अकसर ताइवान में घुसपैठ की कोशिश करता रहता है। पड़ोसी मुल्क की इस हरकत की उसने कई बार शिकायत भी की है। इसके बावजूद सोमवार को एक बार फिर चीन ने ताइवान की सीमा में प्रवेश करने की कोशिश की है। अपने क्षेत्र के आसपास चीनी सैन्य गतिविधियों के बारे में ताइवान के रक्षा मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट में रक्षा मंत्रालय (MND) ने कहा, "आज सुबह 6 बजे (UTC+8) तक ताइवान के आसपास चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) के 4 विमान और नौसेना (PLAN) के 8 जहाज सक्रिय पाए गए। 4 में से 4 विमानों ने मध्य रेखा को पार किया और ताइवान के दक्षिण-पश्चिमी ADIZ में प्रवेश किया। हमने स्थिति की निगरानी की है और उचित जवाब दिया है।" बता दें कि सोमवार को भी ताइवान ने अपने आसपास चीनी नौसैनिक जहाजों का पता लगाया था। ताइवान के सशस्त्र बलों ने स्थिति की निगरानी की और प्रतिक्रिया दी थी।
ताइपे टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, कई यूरोपीय सांसदों ने शुक्रवार को कहा था कि ताइवान को चीन की ओर से किए गए किसी भी संभावित आक्रमण को रोकने के लिए अपनी राष्ट्रीय रक्षा को मजबूत करने को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि खाड़ी (cross-strait) में तनाव लगातार बढ़ रहा है। आठ सदस्यीय यूरोपीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल की ताइवान की छह दिवसीय यात्रा के समापन पर सांसदों ने चीनी ताइपे से सतर्क रहने और अपने रक्षा खर्च को बढ़ाने का आह्वान किया था।
उनसे जब यह पूछा गया कि ताइवान, यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से क्या सबक सीख सकता है, तो यूक्रेनी सांसद सेरही सोबोलीव ने कहा, "वे सभी जो कहते हैं कि वे आपकी रक्षा करना चाहते हैं, वे वास्तव में आपको जीतना (conquer) चाहते हैं।"
