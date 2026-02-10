10 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

चीन ने ताइवान की सीमा में फिर की घुसपैठ की कोशिश, 4 विमान और 8 नौसैनिक जहाज किए एक्टिव

ताइवान सीमा पर चीन की नई सैन्य हलचल; 4 विमानों ने पार की मिडियन लाइन और 8 नौसैनिक जहाजों की घुसपैठ दर्ज। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया अलर्ट। वहीं, यूरोपीय सांसदों ने यूक्रेन युद्ध का हवाला देते हुए ताइवान को रक्षा बजट बढ़ाने और चीन के 'सुरक्षा' वाले दावों से सतर्क रहने की बड़ी चेतावनी दी है। पूरी रिपोर्ट यहां पढ़ें।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Feb 10, 2026

taiwan flag

Representative image (Photo: X@MoNDefense)

Taiwan China tensions: चीन अकसर ताइवान में घुसपैठ की कोशिश करता रहता है। पड़ोसी मुल्क की इस हरकत की उसने कई बार शिकायत भी की है। इसके बावजूद सोमवार को एक बार फिर चीन ने ताइवान की सीमा में प्रवेश करने की कोशिश की है। अपने क्षेत्र के आसपास चीनी सैन्य गतिविधियों के बारे में ताइवान के रक्षा मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट में रक्षा मंत्रालय (MND) ने कहा, "आज सुबह 6 बजे (UTC+8) तक ताइवान के आसपास चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) के 4 विमान और नौसेना (PLAN) के 8 जहाज सक्रिय पाए गए। 4 में से 4 विमानों ने मध्य रेखा को पार किया और ताइवान के दक्षिण-पश्चिमी ADIZ में प्रवेश किया। हमने स्थिति की निगरानी की है और उचित जवाब दिया है।" बता दें कि सोमवार को भी ताइवान ने अपने आसपास चीनी नौसैनिक जहाजों का पता लगाया था। ताइवान के सशस्त्र बलों ने स्थिति की निगरानी की और प्रतिक्रिया दी थी।

ताइपे टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, कई यूरोपीय सांसदों ने शुक्रवार को कहा था कि ताइवान को चीन की ओर से किए गए किसी भी संभावित आक्रमण को रोकने के लिए अपनी राष्ट्रीय रक्षा को मजबूत करने को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि खाड़ी (cross-strait) में तनाव लगातार बढ़ रहा है। आठ सदस्यीय यूरोपीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल की ताइवान की छह दिवसीय यात्रा के समापन पर सांसदों ने चीनी ताइपे से सतर्क रहने और अपने रक्षा खर्च को बढ़ाने का आह्वान किया था।

उनसे जब यह पूछा गया कि ताइवान, यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से क्या सबक सीख सकता है, तो यूक्रेनी सांसद सेरही सोबोलीव ने कहा, "वे सभी जो कहते हैं कि वे आपकी रक्षा करना चाहते हैं, वे वास्तव में आपको जीतना (conquer) चाहते हैं।"

ये भी पढ़ें

बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंदुओं पर हमले जारी, रिपोर्ट में खुलासा- अल्पसंख्यकों में गहरी असुरक्षा की भावना पनप रही
विदेश
Bangladesh, Bangladesh News, Violence in Bangladesh, Petrol Bomb hurled in Bangladesh,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

10 Feb 2026 07:53 am

Hindi News / World / चीन ने ताइवान की सीमा में फिर की घुसपैठ की कोशिश, 4 विमान और 8 नौसैनिक जहाज किए एक्टिव

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

अमेरिका ने बांग्लादेशी सामान पर घटाया टैरिफ, राष्ट्रपति ट्रंप ने की युनूस की तारीफ, 12 फरवरी को है चुनाव

Mohammad Yunus
विदेश

बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंदुओं पर हमले जारी, रिपोर्ट में खुलासा- अल्पसंख्यकों में गहरी असुरक्षा की भावना पनप रही

Bangladesh, Bangladesh News, Violence in Bangladesh, Petrol Bomb hurled in Bangladesh,
विदेश

Mongolia Measles Outbreak: 14,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, मंगोलिया में खसरे ने मचाई दहशत

Mongolia Measles Outbreak
विदेश

सॉफ्टवेयर कंपनियों को एआई की वजह से हो रहा भारी नुकसान, चीन और साउथ कोरिया ने इसे बताया खतरनाक

AI tools
विदेश

Libya News: 53 लाशें और टूटा सपना— समंदर के रास्ते मौत का सफर, दिल दहला देगी ये खबर

Libya Boat Accident
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.