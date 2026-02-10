चीन ने ताइवान की सीमा में फिर की घुसपैठ की कोशिश, 4 विमान और 8 नौसैनिक जहाज किए एक्टिव

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट में रक्षा मंत्रालय (MND) ने कहा, "आज सुबह 6 बजे (UTC+8) तक ताइवान के आसपास चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) के 4 विमान और नौसेना (PLAN) के 8 जहाज सक्रिय पाए गए। 4 में से 4 विमानों ने मध्य रेखा को पार किया और ताइवान के दक्षिण-पश्चिमी ADIZ में प्रवेश किया। हमने स्थिति की निगरानी की है और उचित जवाब दिया है।" बता दें कि सोमवार को भी ताइवान ने अपने आसपास चीनी नौसैनिक जहाजों का पता लगाया था। ताइवान के सशस्त्र बलों ने स्थिति की निगरानी की और प्रतिक्रिया दी थी।