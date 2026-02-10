बांग्लादेश में चुनाव से ठीक 2 दिन पहले बड़ा कांड, एक और हिंदू की सरेआम हत्या, दुकान के अंदर फेंक दी लाश

मृतक के बेटे सुजान सरकार के हवाले से कहा- हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। मेरे पिता को बेरहमी से मारने के बाद, बदमाश दुकान से कई लाख टका ले गए। चावल का बिजनेस लंबे समय से चल रहा था। हम इन हत्यारों के लिए कड़ी सजा की मांग करते हैं।