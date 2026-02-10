बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंदुओं पर हमले जारी, रिपोर्ट में खुलासा- अल्पसंख्यकों में गहरी असुरक्षा की भावना पनप रही

ब्रूस एलन ने कहा कि बांग्लादेश में ईसाई, हिंदू और बौद्ध जैसे अल्पसंख्यक समुदाय इस असुरक्षा को और अधिक गहराई से महसूस कर रहे हैं। रिपोर्ट में उनके हवाले से कहा गया कि कट्टरपंथी मुसलमान मौजूदा अराजकता से और अधिक सक्रिय हो रहे हैं। ऐसे में चर्च स्थापित करने वालों और उनकी मंडलियों को गंभीर खतरों का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट में एक पादरी ‘मिंटू’ का भी जिक्र किया गया है, जिनकी चर्च निर्माण की योजना को मुस्लिम पड़ोसियों के विरोध के कारण रोक दिया गया। बताया गया कि पिछले डेढ़ साल से चर्च निर्माण का काम पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है।