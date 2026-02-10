10 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंदुओं पर हमले जारी, रिपोर्ट में खुलासा- अल्पसंख्यकों में गहरी असुरक्षा की भावना पनप रही

बांग्लादेश में चुनाव से पहले एक रिपोर्ट जारी हुई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक वहां के अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना है। यूनुस के नेतृत्व वाली मौजूदा कार्यवाहक सरकार के दौरान देश में बढ़ती उग्रता के प्रति उदासीनता देखी जा रही है। पढे़ं पूरी खबर...

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Feb 10, 2026

Bangladesh, Bangladesh News, Violence in Bangladesh, Petrol Bomb hurled in Bangladesh,

बांग्लादेश में हिंसा। (Photo-IANS)

बांग्लादेश में दो दिन बाद चुनाव होना है। चुनाव में मुख्य रूप से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात ए इस्लामी के बीच मुकाबला है। आम चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के बीच हिंसक झड़प की खबरें भी सामने आई हैं। वहीं, शेख हसीना की सरकार जाने के बाद से हिंदुओं पर हमले भी बढ़े हैं। एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि मौजूदा राजनीतिक हालात और बढ़ती कट्टरता के कारण देश में अल्पसंख्यक खुद को पहले से कहीं अधिक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।

हालात पूरी तरह से अस्त व्यस्त

फॉरगॉटन मिशनरीज इंटरनेशनल (एफएमआई) के ब्रूस एलन ने कहा कि बांग्लादेश का सामाजिक माहौल अनिश्चितता से भरा हुआ है। उन्होंने बताया कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली मौजूदा कार्यवाहक सरकार के दौरान देश में बढ़ती उग्रता के प्रति उदासीनता देखी जा रही है, जिसके चलते उत्पीड़न, गुस्सा और महंगाई बढ़ी है। एलन के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है, “हालात पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गए हैं।”

छात्रों का राजनीतिक आंदोलन पूरी तरह से बिखर गया

इस रिपोर्ट में कहा गया है कि एक ओर जहां लोग चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। वहीं, दूसरी ओर देश की मौजूदा स्थिति को लेकर व्यापक असंतोष भी है। रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश में जेनरेशन जेड का राजनीतिक आंदोलन भी पूरी तरह से बिखर गया है। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि चुनाव से पहले छात्र-नेतृत्व वाली नेशनल सिटिजन पार्टी ने जमात-ए-इस्लामी के साथ बहुदलीय गठबंधन बनाया, जिसका अतीत विवादों से भरा रहा है।ट

हिंदू, बौद्ध, ईसाई में असुरक्षा की भावना

ब्रूस एलन ने कहा कि बांग्लादेश में ईसाई, हिंदू और बौद्ध जैसे अल्पसंख्यक समुदाय इस असुरक्षा को और अधिक गहराई से महसूस कर रहे हैं। रिपोर्ट में उनके हवाले से कहा गया कि कट्टरपंथी मुसलमान मौजूदा अराजकता से और अधिक सक्रिय हो रहे हैं। ऐसे में चर्च स्थापित करने वालों और उनकी मंडलियों को गंभीर खतरों का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट में एक पादरी ‘मिंटू’ का भी जिक्र किया गया है, जिनकी चर्च निर्माण की योजना को मुस्लिम पड़ोसियों के विरोध के कारण रोक दिया गया। बताया गया कि पिछले डेढ़ साल से चर्च निर्माण का काम पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है।

एलन के अनुसार, बांग्लादेश में कई ईसाई ऐसे भूखंडों पर रहते हैं, जिनका स्वामित्व उनके पास नहीं है, बल्कि वह जमीन सरकार या मुस्लिम पड़ोसियों की होती है, जिससे उन्हें कभी भी बेदखली का खतरा बना रहता है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम बहुसंख्यक समाज के पास सारी शक्ति होने के कारण ईसाई समुदाय का उनके साथ संबंध बेहद संवेदनशील है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

10 Feb 2026 06:55 am

Published on:

10 Feb 2026 06:54 am

Hindi News / World / बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंदुओं पर हमले जारी, रिपोर्ट में खुलासा- अल्पसंख्यकों में गहरी असुरक्षा की भावना पनप रही

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

चीन ने ताइवान की सीमा में फिर की घुसपैठ की कोशिश, 4 विमान और 8 नौसैनिक जहाज किए एक्टिव

taiwan flag
विदेश

अमेरिका ने बांग्लादेशी सामान पर घटाया टैरिफ, राष्ट्रपति ट्रंप ने की युनूस की तारीफ, 12 फरवरी को है चुनाव

Mohammad Yunus
विदेश

Mongolia Measles Outbreak: 14,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, मंगोलिया में खसरे ने मचाई दहशत

Mongolia Measles Outbreak
विदेश

सॉफ्टवेयर कंपनियों को एआई की वजह से हो रहा भारी नुकसान, चीन और साउथ कोरिया ने इसे बताया खतरनाक

AI tools
विदेश

Libya News: 53 लाशें और टूटा सपना— समंदर के रास्ते मौत का सफर, दिल दहला देगी ये खबर

Libya Boat Accident
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.