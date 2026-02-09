सागर बना ‘कब्रिस्तान’! लीबिया तट पर नाव पलटने से 53 लोगों की मौत, यूरोप पहुंचने का सपना लहरों में दफन

Illegal Migration: बेहतर जिंदगी की तलाश और यूरोप पहुंचने की चाहत एक बार फिर दर्जनों लोगों के लिए काल बन गई (Migrant Crisis)। उत्तरी अफ्रीका के देश लीबिया (Libya) के तट के पास एक खौफनाक समुद्री हादसे (Libya Boat Accident )में कम से कम 53 प्रवासियों के मरने की खबर है। जानकारी के मुताबिक, क्षमता से अधिक लोगों से भरी एक जर्जर नाव भूमध्य सागर (Mediterranean Tragedy) की तूफानी लहरों का सामना नहीं कर सकी और बीच समंदर में पलट गई। इस हादसे ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान अवैध प्रवास और मानव तस्करी के खतरनाक खेल की ओर खींचा है।