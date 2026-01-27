‘युद्धविराम के लिए गिड़गिड़ाया था इस्लामाबाद’…भारत ने UN में पाकिस्तान को लगाई लताड़

भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि को लेकर बात करते हुए भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि भारत ने 60 साल पहले (1960 में) यह समझौता बहुत ही नेक इरादे और भरोसे के साथ किया था लेकिन पाकिस्तान बार-बार युद्ध और आतंकवादी हमलों के जरिए उस भरोसे को तोड़ता आया है। पिछले साढ़े छह दशक में पाकिस्तान ने तीन युद्ध छेड़कर और हजारों आतंकी हमले करके इस संधि का उल्लघंन किया है। इसी के चलते भारत को आखिरकार इस संधि पर रोक लगानी पड़ी। भारत ने साफ किया कि यह रोक तब तक जारी रहेगी जब तक आतंकवाद का वैश्विक केंद्र पाकिस्तान, सीमा पार और हर तरह के आतंकवाद को समर्थन देना पूरी तरह से बंद नहीं कर देता।