31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

‘मैं और मुनीर जब दुनिया से पैसों की भीख मांगते हैं तो शर्म…’, पाक पीएम शहबाज का छलका दर्द

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने देश की बढ़ती विदेशी कर्ज निर्भरता पर गहरी निराशा जताई। उन्होंने कहा कि बार-बार दूसरे देशों से मदद मांगना राष्ट्रीय आत्म-सम्मान को ठेस पहुंचाता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Jan 31, 2026

Asim Munir and Shehbaz Sharif

पाक सेना प्रमुख असीम मुनीर और पाक पीएम शहबाज शरीफ। (फोटो- IANS)

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने देश की विदेशी कर्ज पर निर्भरता को लेकर निराशा जताई है। उन्होंने कहा कि दूसरे देशों से पैसे मांगना राष्ट्रीय आत्म-सम्मान को कम करता है। साथ ही शरीफ ने यह भी कहा कि पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर सहित अधिकारियों के लिए यह शर्मिंदगी का कारण है।

शर्म से हमारे सिर झुक जाते हैं- पाक पीएम

एक कार्यक्रम में शरीफ ने पाकिस्तान के प्रमुख निर्यातकों और बिजनेस लीडर्स को संबोधित किया। इस दौरान पीएम शहबाज शरीफ ने कहा- जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और मैं दुनिया भर में पैसे के लिए भीख मांगते हैं तो हमें शर्म आती है।

उन्होंने कहा- कर्ज लेना हमारे आत्म-सम्मान पर एक बहुत बड़ा बोझ है। शर्म से हमारे सिर झुक जाते हैं। वे हमसे जो कुछ भी करवाना चाहते हैं, हम उनमें से कई चीजों के लिए 'ना' नहीं कह सकते।

चीन की तारीफ करने लगे पाक पीएम

शरीफ का कर्ज के लिए 'भीख मांगने' की बात स्वीकार करना देश की आर्थिक समस्याओं और अंतर्राष्ट्रीय सहायता पर निर्भरता को उजागर करता है। यह ऐसे समय में हुआ है जब पाकिस्तान IMF से समर्थन और कर्ज रोलओवर की मांग कर रहा है।

इस बीच, पाक पीएम ने अपने सबसे खास दोस्त चीन के साथ-साथ सऊदी अरब, यूएई और कतर की भी तारीफ की। जिन्होंने परिस्थितियों की परवाह किए बिना, अच्छे और बुरे दोनों समय में इस्लामाबाद का साथ दिया है।

हमेशा पाक की मदद करते हैं ये देश

पाकिस्तान की आर्थिक जीवनरेखाएं काफी हद तक चीन, सऊदी अरब, यूएई और कतर पर निर्भर हैं, जो हमेशा संकट में पाक की वित्तीय मदद करते हैं। चीन ने पाकिस्तान को कर्ज चुकाने में मदद करने के लिए अरबों डॉलर की सुरक्षित जमा राशि को रोलओवर किया है।

सऊदी अरब ने दिसंबर 2024 में 3 बिलियन डॉलर दिए। इसके अलावा, 2025 में लगभग 1.2 बिलियन की स्थगित तेल भुगतान सुविधा प्रदान की। रियाद ने खनन, कृषि और IT में महत्वपूर्ण निवेश का वादा किया है।

उधर, यूएई ने 2025 की शुरुआत में 2 बिलियन डॉलर के कर्ज को रोलओवर किया और पाकिस्तान के ऊर्जा, बंदरगाह संचालन और अपशिष्ट जल उपचार क्षेत्रों में अरबों का निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसका लक्ष्य 10-25 बिलियन डॉलर है।

पाक में तेजी से बढ़ रही गरीबी

शरीफ ने पाकिस्तान में बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी पर भी चिंता जताई। फिलहाल, पाकिस्तान एक गंभीर सामाजिक-आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, जिसमें गरीबी दर बढ़कर आबादी के 45 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है। यह महंगाई और बाढ़ से और भी बढ़ गई है।

बेरोजगारी बढ़कर लगभग 7.1 प्रतिशत हो गई है, जिसमें आठ मिलियन से ज्यादा नागरिक बेरोजगार हैं, जबकि निर्यात अभी भी काफी हद तक टेक्सटाइल और कमोडिटी पर निर्भर है।

कितना कर्ज में पाकिस्तान?

खास बात यह है कि पाकिस्तान इस समय एक गंभीर कर्ज संकट का भी सामना कर रहा है। मार्च 2025 तक कुल सार्वजनिक कर्ज 76,000 बिलियन रुपये से ज्यादा हो गया है, जो सिर्फ चार सालों में लगभग दोगुना है। देश कर्ज चुकाने और डिफॉल्ट से बचने के लिए IMF के बेलआउट और चीन से मिलने वाले लोन पर बहुत ज्यादा निर्भर है।

#IndiaPakistanConflictमें अब तक
Asim Munir and Shehbaz Sharif

‘मैं और मुनीर जब दुनिया से पैसों की भीख मांगते हैं तो शर्म…’, पाक पीएम शहबाज का छलका दर्द

Chinese President Xi Jinping, Indian Prime Minister Narendra Modi and Pakistani PM Shehbaz Sharif

भारत से डरा पाकिस्तान? हथियारों के लिए फिर फैलाए चीन के सामने हाथ

Republic Day: भारत में जबरन घुस रहा था शख्स, मना करने पर भी नहीं माना, भारतीय जवानों ने पाकिस्तान में ही कर दिया ढेर

India-Pak Conflicts: भारत के डर से पाकिस्तान ने चीन-तुर्की से कर ली एक और बड़ी डील, सामने आई खुफिया जानकारी

भारत में फिर होगा 26/11 जैसा हमला! लश्कर के डिप्टी चीफ ने दी गीदड़भभकी

युद्ध बंदी बेटे को छोड़ने के लिए तैयार था पाक, सेना प्रमुख करियप्पा ने ठुकरा दिया ऑफर, अयूब खान से कहा- अब वह…

कश्मीर के इस इलाके पर चीन ने ठोका दावा, कहा- यह हिस्सा भारत का नहीं, हमने पाकिस्तान से 1960 में…

Donald Trump with Shehbaz Sharif and Asim Munir

‘ट्रंप के साथ बातचीत होने से क्या? पाक कभी भी भारत जैसा…’, अमेरिकी सांसदों ने सरेआम कर दी पाकिस्तान की फजीहत

Watch the video… दुर्ग जिला अस्पताल बना शॉपिंग अड्डा, कपड़ा आ रहे फेरी वाले

पिता की हत्या के बाद पाक के लिए जासूसी करने लगा 15 साल का बच्चा, ISI को दी ऐसी जानकारी, जिसे देखकर मची खलबली!

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

पाकिस्तान की खबरें

Published on:

31 Jan 2026 12:08 pm

Hindi News / World / ‘मैं और मुनीर जब दुनिया से पैसों की भीख मांगते हैं तो शर्म…’, पाक पीएम शहबाज का छलका दर्द
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

रूसी लड़कियों से संबंध बनाने पर बिल गेट्स को हुआ यौन रोग, एपस्टीन फाइल्स ने किया खुलासा

Bill Gates
विदेश

ट्रंप ने ईरान को फिर दी धमकी, कहा- बड़ा नौसैनिक बेड़ा भेज रहा हूं, ईरानी जनरल भी बोले- हम जंग के लिए तैयार

Iran-USA Conflict
विदेश

रेगिस्तान की धूल के साथ हिमालय पहुंच रहे बैक्टीरिया, स्वास्थ्य के लिए खतरा

Bacteria reaching Himalayas with desert dust
विदेश

एक ही रोबोट जो लुढ़केगा, कूदेगा, तैरेगा और उड़ेगा भी

Robot that can jump, roll, swim and fly
विदेश

खदान ढ़हने से 200 लोगों की मौत, कांगो में हुआ भीषण हादसा

Congo mine collapse
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.