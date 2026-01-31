‘मैं और मुनीर जब दुनिया से पैसों की भीख मांगते हैं तो शर्म…’, पाक पीएम शहबाज का छलका दर्द

खास बात यह है कि पाकिस्तान इस समय एक गंभीर कर्ज संकट का भी सामना कर रहा है। मार्च 2025 तक कुल सार्वजनिक कर्ज 76,000 बिलियन रुपये से ज्यादा हो गया है, जो सिर्फ चार सालों में लगभग दोगुना है। देश कर्ज चुकाने और डिफॉल्ट से बचने के लिए IMF के बेलआउट और चीन से मिलने वाले लोन पर बहुत ज्यादा निर्भर है।