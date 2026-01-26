India-Pak Conflicts: भारत के डर से पाकिस्तान ने चीन-तुर्की से कर ली एक और बड़ी डील, सामने आई खुफिया जानकारी

चीन और तुर्की से अरबों डॉलर में इन हथियारों का समझौता हुआ है। भले ही पाकिस्तान खुद को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक अहम सहयोगी बताता है, लेकिन जब हथियार की बात आई तो उसने अपने सबसे खास दोस्त 'चीन' से ही सौदा किया। जो अमेरिका का अब खुला दुश्मन हो गया है। इससे पाक और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ सकता है।