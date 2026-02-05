5 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बॉर्डर पर भारत करने जा रहा ऐसा काम कि चिढ़ जाएगा पाकिस्तान, अगर हमला करने की कोशिश की तो जवाब देने का प्लान भी सेट

27 फरवरी को भारत-पाकिस्तान बॉर्डर के पास जैसलमेर में भारतीय वायुसेना का इस साल का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास होने जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पर आयोजित इस अभ्यास में वायुसेना अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी और फाइटर जेट अपनी गरज दिखाएंगे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Feb 05, 2026

भारत का फाइटर जेट। (फोटो- IANS)

ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पर 27 फरवरी को भारत-पाक बॉर्डर के पास बड़ा युद्ध अभ्यास होने जा रहा है। इसमें एक बार फिर भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट गरजते नजर आएंगे। इस दौरान, वायुसेना अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी।

ऑपरेशन सिंदूर में अपना पराक्रम दिखा चुकी भारतीय वायुसेना अब पाकिस्तान सीमा के पास जैसलमेर में इस साल का पहला और सबसे बड़ा वायु सैन्य अभ्यास करने जा रही है।

क्या रखा गया है अभ्यास का नाम?

इस अभ्यास का नाम वायु शक्ति 2026 रखा गया है। रक्षा अधिकारियों ने बताया कि इस अभ्यास में वायुसेना के वेस्टर्न और साउथ वेस्टर्न कमांड के एयरबेस और उनके असेट्स हिस्सा ले रहे हैं। सभी यूनिट्स को पूरी तरह से एक्टिव कर दिया गया है।

रक्षा विभाग की ओर से यह बताया गया है कि इस अभ्यास में 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट उतारे जायेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में शामिल वायुसेना के लगभग सभी लड़ाकू विमान और एयर डिफेंस सिस्टम इस अभ्यास में भाग लेंगे।

ये लड़ाकू विमान अभ्यास में नजर आएंगे

रक्षा अधिकारियों ने बताया कि इस अभ्यास में राफेल, सुखोई-30, तेजस, मिग-29, जगुआर, मिराज-2000 और हॉक एयरक्राफ्ट अपना सटीक निशाना साधते हुए नजर आएंगे।

बता दें कि मिग-21 विमान वायुसेना से रिटायर हो चुके हैं, इसलिए पहली बार वे इस वायु सैन्य अभ्यास में दिखाई नहीं देंगे। इसके अलावा अटैक हेलीकॉप्टर प्रचंड को भी रॉकेट दागते हुए देखा जाएगा।

कैसे अभ्यास को किया जाएगा कंट्रोल?

रक्षा अधिकारियों ने कहा- यह अभ्यास एक काल्पनिक युद्ध का माहौल बनाकर किया जाएगा। पूरे अभ्यास को वायुसेना के इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम (आईएसीसीएस) के जरिए मॉनिटर और कंट्रोल किया जाएगा।

इस युद्ध अभ्यास में भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स के साथ-साथ फिक्स्ड-विंग ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट यूनिट के सी-130जी और सी-295, हेलीकॉप्टर यूनिट के चिनूक, एमआई-17 और एएलएच, ड्रोन तथा ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किए गए लॉयटरिंग म्यूनिशन का भी उपयोग किया जाएगा।

पाकिस्तान को भी है युद्ध अभ्यास की जानकारी

भारतीय वायुसेना के इस अभ्यास की जानकारी पाकिस्तान को भी है, जिसके लिए एनओटीएएम जारी किया गया है। हालांकि, पाकिस्तान की फितरत को देखते हुए वायुसेना ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को भी पूरी तरह एक्टिव कर दिया है। रक्षा अधिकारियों के अनुसार आईएसीसीएस अटैक और डिफेंस दोनों के लिए पूरे एयरस्पेस की निगरानी करेगा।

पाकिस्तानी हरकत को रोकने के लिए क्या व्यवस्था?

एयर डिफेंस की कई लेयर तैयार की गई हैं, जिनमें एंटी-एयरक्राफ्ट गन, एंटी-ड्रोन सिस्टम और ऑपरेशनल रेडीनेस प्लेटफॉर्म शामिल हैं। इसमें आकाश मिसाइल सिस्टम के साथ-साथ थलसेना की एल-70 गन भी तैनात रहेंगी।

रक्षा अधिकारियों के मुताबिक वायु शक्ति अभ्यास के लिए कई वीवीआईपी को भी आमंत्रित किया गया है। दिल्ली स्थित मित्र देशों के दूतावासों से करीब 40 अधिकारी भी इस अभ्यास को देखने के लिए मौजूद रह सकते हैं।

#IndiaPakistanConflictमें अब तक

बॉर्डर पर भारत करने जा रहा ऐसा काम कि चिढ़ जाएगा पाकिस्तान, अगर हमला करने की कोशिश की तो जवाब देने का प्लान भी सेट

डर से अपना कैंप छोड़कर भागे पाक सैनिक, दूसरे ने कर लिया कब्जा, खतरनाक हमले के बाद पाकिस्तान में इमरजेंसी जैसे हालात

India-Arab-Deal

India-Arab Deal: 2030 तक 500 अरब डॉलर का व्यापार, चीन-पाकिस्तान को भारत का कड़ा संदेश!

Asim Munir and Shehbaz Sharif

‘मैं और मुनीर जब दुनिया से पैसों की भीख मांगते हैं तो शर्म…’, पाक पीएम शहबाज का छलका दर्द

Chinese President Xi Jinping, Indian Prime Minister Narendra Modi and Pakistani PM Shehbaz Sharif

भारत से डरा पाकिस्तान? हथियारों के लिए फिर फैलाए चीन के सामने हाथ

Republic Day: भारत में जबरन घुस रहा था शख्स, मना करने पर भी नहीं माना, भारतीय जवानों ने पाकिस्तान में ही कर दिया ढेर

India-Pak Conflicts: भारत के डर से पाकिस्तान ने चीन-तुर्की से कर ली एक और बड़ी डील, सामने आई खुफिया जानकारी

भारत में फिर होगा 26/11 जैसा हमला! लश्कर के डिप्टी चीफ ने दी गीदड़भभकी

युद्ध बंदी बेटे को छोड़ने के लिए तैयार था पाक, सेना प्रमुख करियप्पा ने ठुकरा दिया ऑफर, अयूब खान से कहा- अब वह…

कश्मीर के इस इलाके पर चीन ने ठोका दावा, कहा- यह हिस्सा भारत का नहीं, हमने पाकिस्तान से 1960 में…

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

India Pakistan Conflict

पाकिस्तान की खबरें

Updated on:

05 Feb 2026 05:43 pm

Published on:

05 Feb 2026 05:42 pm

Hindi News / National News / बॉर्डर पर भारत करने जा रहा ऐसा काम कि चिढ़ जाएगा पाकिस्तान, अगर हमला करने की कोशिश की तो जवाब देने का प्लान भी सेट

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.