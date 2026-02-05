बॉर्डर पर भारत करने जा रहा ऐसा काम कि चिढ़ जाएगा पाकिस्तान, अगर हमला करने की कोशिश की तो जवाब देने का प्लान भी सेट

भारतीय वायुसेना के इस अभ्यास की जानकारी पाकिस्तान को भी है, जिसके लिए एनओटीएएम जारी किया गया है। हालांकि, पाकिस्तान की फितरत को देखते हुए वायुसेना ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को भी पूरी तरह एक्टिव कर दिया है। रक्षा अधिकारियों के अनुसार आईएसीसीएस अटैक और डिफेंस दोनों के लिए पूरे एयरस्पेस की निगरानी करेगा।