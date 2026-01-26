Republic Day: भारत में जबरन घुस रहा था शख्स, मना करने पर भी माना, भारतीय जवानों ने पाकिस्तान में ही कर दिया ढेर

बीएसएफ जवानों ने घुसपैठिए को पहले चेतावनी दी। जब उसने चेतावनियों को नजरअंदाज किया और अंधेरे का फायदा उठाकर भारत की तरफ बढ़ता रहा, तो जवानों ने गोली चला दी, जिससे उसकी मौत हो गई।