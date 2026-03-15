TNLA Election : विधानसभा सीटें 234 = 23 अप्रेल मतदान, 4 मई को नतीजे

मुख्य आयुक्त ने कहा कि 85 से अधिक उम्रदराज व दिव्यांग मतदाताओं को घर से वोटिंग की सुविधा रहेगी। एसआइआर के वक्त चुनाव अधिकारियों ने तेनी जिले के वर्षनाड पर्वत में बसे पांच मतदाताओं तक पहुंच बनाने के लिए तीन घंटे की यात्रा की और उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ा। तमिलनाडु में कुल पोलिंग बूथ 75032 हैं और मतदाताओं की संख्या 5.67 करोड़ हैं। 265 केंद्र माडल मतदान केंद्र के रूप में चिन्हित किए गए हैं। 258 मतदान केंद्र ऐसे होंगे जिन्हें पूरी तरह महिलाओं द्वारा संचालित किया जाएगा। वहीं, 47 मतदान केंद्र विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें वे संभालेंगे। मतदान केंद्रों में समस्त सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी और पूरी प्रक्रिया की सौ फीसदी वेबकास्टिंग होगी। हर दो घंटे में मतदान के प्रतिशत का अपडेट दिया जाएगा।