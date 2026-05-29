राजगढ़ में शिक्षक के घर 22 लाख से ज्यादा की डकैती, पति-पत्नी को बंधक बनाकर पीटा

पीड़ित शिक्षक भारतसिंह के भतीजे व तरैना पंचायत के सरपंच दिलीप लोधा के अनुसार, रात करीब एक बजे घर में घुसे बदमाशों ने खटिया पर सो रहे उनके चाचा भारतसिंह व चाची मांगीबाई के साथ मारपीट कर उनके सीने पर दो अलग-अलग कट्टे अड़ा दिए। फिर दोनों के पीछे से हाथ बांधकर उनके मुंह में कपड़े ठूंस दिए। दोनों को खटिया पर बांध दिया। इसके बाद बदमाशों ने चाची मांगीबाई गले से मंगलसूत्र, तगन्या और बाजू में बंधा सोने का कड़ा और पैरों की पायल उतार लीं। इसके बाद एक बदमाश दंपती की निगरानी कर वहीं बैठ गया और चार अन्य बदमाश पूरे मकान की तलाशी लेते रहे। इस दौरान बदमाशों के हाथ गेहूं बेचने के 2.40 लाख रुपए नकदी व सोने-चांदी के जेवरात लग गए। बदमाश चाचा-चाची के मोबाइल भी छीनकर रात करीब ढाई बजे मकान के मेन गेट की बाहर से कुंडी लगाकर फरार हो गए।