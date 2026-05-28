‘प्रेमी से शादी की जिद’ राजगढ़ में टॉवर पर चढ़ी युवती, युवक की रजामंदी के बाद उतरी नीचे

करीब आधे घंटे तक युवती मोबाइल टॉवर पर चढ़ी रही और ये ड्रामा चलता रहा। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। करीब आधे घंटे बाद जब युवती का प्रेमी मौके पर पहुंचा और उससे शादी करने का वादा किया तो युवती का गुस्सा शांत हुआ और वो टॉवर से नीचे उतरी। बताया जा रहा है कि युवती का लंबे समय से क्षेत्र के ही एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रेमी जोड़ा पहले भी घर से भागने का प्रयास कर चुका है, लेकिन तब दोनों के परिजन उन्हें समझाकर वापस ले आए थे। युवती के सुरक्षित नीचे आने के बाद पुलिस दोनों को थाने ले गई, जहां दोनों पक्षों के परिजनों को बुलाकर समझाइश दी गई।