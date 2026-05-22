‘सुबह ही मर चुका था बच्चा’, अस्पताल शाम तक करता रहा इलाज, परिजनों में आक्रोश

दरअसल सुठालिया के लोधी मोहल्ला निवासी 3 वर्षीय अजय उर्फ नील मीना पिछले कई दिनों से बीमार था। परिजनों के मुताबिक पहले बच्चे को उल्टी- दस्त की शिकायत पर अस्पताल ले जाया गया था, जहां प्राथमिक इलाज के बाद वापस भेज दिया। हालत में सुधार नहीं होने और लगातार कमजोरी बढ़ने पर बीती 18 मई को दोबारा भर्ती कराया। डॉक्टरों ने जांच के बाद शरीर में खून और विटामिन की कमी बताकर इलाज शुरू किया। परिवार का कहना है कि पिछले पांच दिनों से अस्पताल में बच्चे का इलाज चल रहा था और इस दौरान हजारों रुपए खर्च हो चुके थे। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की सलाह पर बाहर से ब्लड भी मंगवाया गया और बच्चे को चढ़ाया गया, लेकिन इसके बावजूद उसकी हालत में सुधार नहीं आया।