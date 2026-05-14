‘सीएम आए तो पहले मेरा इस्तीफा लें’, MP के राज्यमंत्री का बड़ा ऐलान, रोकी कार्रवाई

दरअसल साल 1998-99 में दिग्विजयसिंह सरकार के शासनकाल में बांकपुरा में हाइवे पर स्थित जमीन पर आसपास के किसानों को सरकार ने जमीनों के पट्टे दिए थे। इस पट्टे की जमीन पर बांकपुरा, लालपुरिया, फूंकनी, सेमली सहित आसपास के करीब 8 से 9 गांवों के किसान खेती करते आ रहे हैं। बाद में विक्रय निषेध उक्त जमीनों को पट्टाधारकों से कंपनी ने खरीदकर कलेक्टर ने विक्रय अनुमति लेकर अपने नाम करा लिया है। अब उक्त जमीन की नापजोख कराकर प्रशासन किसानों को बेदखल कर कंपनी को कब्जा दिला रहा है। किसानों का आरोप है कि, कंपनी की सिर्फ 219 बीघा जमीन है। जबकि प्रशासन कंपनी से मिलकर 400 बीघा से ज्यादा जमीन पर कंपनी को जबरन कब्जे दिला रहा है। इसी के विरोध में बांकपुरा क्षेत्र के किसान लगातार प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं।