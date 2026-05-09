राजगढ़ में CM Helpline पर शिकायत करना पड़ा भारी, आरोप- युवक के साथ मां-बहनों को भी पीटा

वहीं इस पूरे मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने तीन-तीन लोगों द्वारा एक युवक और महिलाओं के साथ मारपीट करने के बावजूद सरपंच प्रतिनिधि की ओर से भी युवक के खिलाफ एफआइआर दर्ज की है। टीआई का तर्क है कि हाथापाई हुई है, दोनों पक्षों की ओर से मारपीट हुई है इसलिए एफआइआर क्रॉस दर्ज की। बाकि हम जांच कर रहे हैं। सरपंच प्रतिनिधि दिनेश राठौर की रिपोर्ट पर राजेंद्र राजपूत निवासी झाडमऊ के खिलाफ भी मारपीट की धारा लगाई है। टीआई हुकुमसिंह मीना का कहना है कि कोई डंडे वगैरह थोड़े चले हैं, सामान्य विवाद है थप्पड़ों वाला, इसलिए केस दर्ज कर लिया है।