MP News: मामा-मामी ने दी ट्रेनिंग, भांजे ने 25 शहरों में कीं 40 चोरियां

पुलिस को 17 वर्षीय बाल अपचारी ने अपनी पूरी कहानी बयां की है। जिसमें उसने बताया कि ग्राम पीपल्यारसोड़ा के कान्वेंट स्कूल में पहली क्लास तक मैं पढ़ा हूं, इसके बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। परिवार में मेरी मां, बड़ा भाई (22 साल), एक और बड़ा (19 साल) और बड़ी बहन (20) है। बड़ा भाई खेती करता है और एक भाई पहले चोरी करता था। मां घर पर ही रहती है। मेरे पिताजी गांजे और स्मैक का नशा करते थे, पिछले साल मृत्यु हो गई है। गांव में ही मेरे मामा और मामी रहते हैं, जिन्होंने मुझे चोरी करना सिखाया। दोनों मुझे और उनके लड़के को लेकर चोरी करने ले जाते थे। गांव के राजेश सांसी भी हमारे साथ जाता था। इन लोगों ने करीब 3-4 साल से कई राज्यों में बड़ी-बड़ी शादियों में चोरी करवाई। करीब 30-40 चोरियां मैं कर चुका हूं।