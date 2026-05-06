एमपी के पचोर में 27 बच्चों को ब्लड कैंसर, सांसद ने बताया- जिम्मेदार कौन?

Rodmal Nagar- “हम जो कुछ भी करते हैं, अपनी औलाद के लिए करते हैं… लेकिन क्या हम उसी पीढ़ी की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं?” राजगढ़ सांसद रोडमल नागर ने मिलावट और जहरीले खानपान के मुद्दे पर बोलते हुए यह सवाल उठाया। मोहनपुरा डैम के पंप हाउस पर आयोजित कार्यक्रम में उनका यह संबोधन एक सामान्य भाषण से आगे बढ़कर समाज के लिए चेतावनी बन गया। सांसद रोडमल नागर ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि पचोर क्षेत्र में पिछले चार साल के भीतर 27 बच्चों को ब्लड कैंसर हुआ है। उन्होंने इसे “भयावह संकेत” बताते हुए कहा कि इसकी जड़ में मिलावट और खराब खानपान है। सांसद रोडमल नागर ने साफ कहा कि यह केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज के हर व्यक्ति को मिलकर मिलावट के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी, तभी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रह सकेगी।