तीन सड़क हादसों में महिला समेत 3 की मौत, तीनों हादसों में कॉमन निकली ये लापरवाही

बिलापुरा जोड़ के पास तेज रफ्तार ट्रक ने आगे जा रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि, महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना में प्रेम बाई नामक महिला की मौत हुई है, उनका पति चतर सिंह निवासी कडुला गंभीर घायल है। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि, ट्रक महिला को करीब 100 मीटर तक घसीटते हुआ ले गया। इस दौरान उनके दोनों पैर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, जिसके चलते उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि, कडुला निवासी दंपती नेठाढारी ब्यावरा के पास एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है।