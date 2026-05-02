78 साल का हुआ राजगढ़ : फोरलेन, रेल लाइन और उद्योगों से बदल रही जिले की तस्वीर

आज का राजगढ़ पक्की सड़कों और फोरलेन हाईवे के जाल से ढका हुआ है। मोहनपुरा जैसी सिंचाई परियोजनाओं ने यहां की बंजर भूमि को सोना उगलने वाली मिट्टी में तब्दील कर दिया है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था अब उद्योगों और निवेश की ओर कदम बढ़ा रही है। जिले को अब पर्यटन हब बनाने की दिशा में काम शुरू हो गया है, जिससे स्थानीय रोजगार को नई दिशा मिलेगी। राजगढ़ अब केवल एक भौगोलिक सीमा नहीं, बल्कि मेट्रोपॉलिटन रीजन का हिस्सा बनकर बड़े महानगरों की तर्ज पर विकसित होने को तैयार है। छोटी रियासतों के एकीकरण से शुरू हुई यह यात्रा अब वैश्विक निवेश और शहरी सुविधाओं के सपने को साकार कर रही है। साक्षरता से लेकर स्वास्थ्य तक, राजगढ़ ने साढ़े सात दशकों में जो दूरी तय की है, वह जिले की अटूट जिजीविषा और प्रशासनिक प्रयासों का जीवंत प्रमाण है।