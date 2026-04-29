MP में पूर्व MLA की संपत्ति को लेकर भिड़ा दोनों पत्नियों का परिवार, खूनी संघर्ष में 4 घायल

देहात थाना पुलिस के अनुसार, बालचिड़ी गांव में उपजे विवाद में एक पक्ष से भाजपा नेता लखन सिंह दांगी (छोटी पत्नी के पुत्र) ने रिपोर्ट लिखाई है कि, गांव के ही रामनिवास दांगी व विकास दांगी ने पुरानी रंजिश को लेकर उनके साथ लोहे की धारदार पत्ती से मारपीट कर दी। बीच बचाव कर रहे उनके भाई ईश्वर सिंह दांगी के साथ भी मारपीट की गई। वहीं, दूसरे पक्ष के रामनिवास दांगी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि, उनके चाचा लखन सिंह दांगी और उसके भाई ईश्वर सिंह दांगी ने संपत्ति के विवाद को लेकर उनके ऊपर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। बीच बचाव कर रहे फरियादी के भाई विकास दांगी के साथ भी मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।