MP में नई रेल लाइन शुरू, पहली बार कुरावर तक पहुंची ट्रेन, पांच जिले होंगे कनेक्ट

276 किलोमीटर लंबी भोपाल-रामगंजमंडी रेल परियोजना मप्र राजस्थान के पांच जिलों भोपाल, सीहोर, राजगढ़, झालावाड़ और कोटा को जोड़ेगी। परियोजना पूरी होने पर भोपाल से कोटा के बीच यात्रा समय में तीन घंटे की बचत होगी। वहीं वर्तमान ब्यावरा-झालावाड़ मार्ग की तुलना में नया रेल मार्ग 42 किलोमीटर छोटा होगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार भोपाल मंडल में निशातपुरा डी केबिन से कुरावर तक करीब 56 किलोमीटर रेलखंड का कार्य और सीआरएस निरीक्षण पूरा हो चुका है। शेष सोनकच्छ- नरसिंहगढ़ एवं ब्यावरा सोनकच्छ खंड को वित्तीय वर्ष 2026-27 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यदि निर्माण कार्य तय समय पर पूर्ण हुआ तो जनवरी 2027 तक भोपाल-कोटा रेल मार्ग पर नियमित ट्रेनों का संचालन शुरू हो सकता है।