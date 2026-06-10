MP के ब्यावरा में 1354 करोड़ के सरकारी गेहूं में लगा ‘घुन’, FCI की रिपोर्ट में खुलासा

रिपोर्ट के अनुसार, नरसिंहगढ़ के ममता वेयरहाउस (49) में 1500 मी.टन, माही सरिता (47) में 1500, जयश्री (42) में 1200, विनायक (43) में 1500, गुरुकृपा (44) में 500, इंडियन (46) में 1000, बाबारामदेव (30) में 2000, एमएल वेयरहाउस (29 ए) खीमाखेड़ी में 1667, भारत (44) में 2740, ब्यावरा के गायत्री (52) में 2000, पीईजी (01) में 2000, मां पार्वती (48) में 2083, प्रभु वेयरहाउस (51) में 1300, राम लॉजिस्टिक (54) में 3660, नरसिंहगढ़ के ही अनंत (67) में 676, अनंत (66) में 1000, लक्ष्मी (62) में 1000, लक्ष्मी (53) में 1000, महा(54) में 1000, योगऋषि 600, सालिगराम में 3000, प्रशवनाथ (16) में 911, मां जालपा (11) में 3035, खिलचीपुर के श्रीराम वेयरहाउस (11) में 3443, मां जालपा (16) में 3203, श्रीशक्ति (12) में 4603 और ब्यावरा के ही एसपीएस (53) में 3977, यादव (22) में 2992, सलूजा (50) में 4106, बालाजी (21) में 1204 और राधा कृष्णा (69) 1602, गुप्ता (39) में 2000 और लक्ष्मी वेयरहाउस गादिया (07) में 1384.87 मीट्रिक टन गेहूं को कीटयुक्त पाया गया है। उक्त गोदामों में रखे गेहूं को तत्काल साफ व छनाई कराने के निर्देश संबंधित वेयरहाउस मालिकों को देने को कहा है।