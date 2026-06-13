माफिया बोले- तहसील से कलेक्ट्रेट तक दे रहे हिस्सा, MP के राज्यमंत्री के सेमलापार गांव में चल रहा अवैध रेत खनन

ग्रामीणों का कहना है कि, खदान तक पहुंचने के लिए जो पारंपरिक रास्ता बना हुआ है वह उबड़- खाबड़ है। ऐसे में माफिया रेत से लदी ट्रैक्टर- ट्रालियों को उनके खेतों से निकलवा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि, जो किसान अपने खेतों से निकल रही ट्रैक्टर व ट्रालियों का विरोध कर रहे हैं डरा व धमकाकर उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। सेमलापार के बृजमोहन सिंह पंवार सहित ग्रामीणों का आरोप है कि, उन्होंने इसकी लिखित शिकायतें तहसीलदार सुठालिया से भी की है, उन्हें शिकायतों पर अधिकारियों ने कार्रवाई नहीं की। बाद में माफिया के लोगों ने शिकायतकर्ता के परिवार के साथ मारपीट तक कर दी। अब फिर से धमकाने के लिए माफिया जहां तक कह रहे हैं कि, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, हम सुठालिया तहसील से लेकर कलेक्टोरेट तक सभी को हिस्सा दे रहे हैं। ऐसे में ग्रामीण माफियाओं से डरे व सहमे हुए हैं। माफिया अवैध रेत खनन का वीडियो अपने सोशल अकाउंट पर भी बिना दर के अपलोड कर रहे हैं जिसे आप नीचे देखे सकते हैं।